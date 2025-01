ESC-Hammer: Michelle Hunziker moderiert den Song Contest

Das in Italien lebende Schweizer Showgirl Michelle Hunziker soll den Eurovision Song Contest (ESC) moderieren, der in Basel vom 13. bis zum 17. Mai stattfinden wird.

Mit der im Tessiner Sorengo geborene Hunziker sollen zwei weitere Frauen den Song Contest moderieren, deren Namen bei einer Pressekonferenz am Montagnachmittag vorgestellt wird, enthüllte die römische Tageszeitung "Il Messaggero" am Montag.

Hunziker, die von 1998 bis 2009 mit dem italienischen Popstar Eros Ramazzotti verheiratet war, hat Erfahrung mit Songwettbewerben. So zählte sie 2018 zu den Moderatoren des Festivals von San Remo, dem beliebtesten Songwettbewerb in Italien.

Der SRF richtet den Liederwettbewerb in diesem Jahr aus, weil der Act Nemo im vergangenen Jahr für die Schweiz gewonnen hat. Nach derzeitigem Stand nehmen 38 Länder teil, darunter Österreich. Das Finale steigt am 17. Mai in der Basler St. Jakobshalle.