Lily Collins und Ehemann Charlie McDowell sind zum ersten Mal Eltern geworden, doch das sorgt nicht bei allen für Freude.

Wie vor kurzem öffentlich gemacht wurde, ist die britische Schauspielerin Lily Collins ist zum ersten Mal Mutter geworden. Eine Leihmutter brachte das Kind der "Emily in Paris"-Hauptdarstellerin und ihres Mannes Charlie McDowell zur Welt, wie die stolzen Eltern auf Instagram verkündeten.

Mehr zum Thema

Danke an alle

"Willkommen im Mittelpunkt unserer Welt, Tove Jane McDowell", schrieben die 35-jährige Collins und der 41-jährige McDowell in dem Beitrag, in dem sie der Leihmutter und allen weiteren Helfern auf ihrem Weg zum Elterndasein dankten.

Vor kurzem geboren

Dazu stellten sie ein Bild ihrer Tochter. "Wir lieben dich bis zum Mond und zurück." Nach Angaben des Promi-Portals "TMZ" kam das Mädchen bereits vor einigen Tagen in Kalifornien zur Welt. Collins ist die Tochter des 74-jährigen Musikers Phil Collins. Mit dem US-Regisseur McDowell ("The Discovery", "Windfall") ist sie seit September 2021 verheiratet.

Leihmutterschaft spaltet Netz

Dass die Tochter der beiden durch Leihmutterschaft auf die Welt kam, sorgte für gespaltene Meinungen. Einige gehässige Kommentare warfen dem Paar vor, die Leihmutter benutzt und gekauft zu haben. Es war zu lesen: "Dass Leihmutterschaft unter Prominenten zum Trend geworden ist, ist einer der schönsten Ausdrücke des Kapitalismus“, oder: “Reiche Leute benutzen wieder einmal Frauen als Brutkasten.“

Vater meldet sich schlagfertig zurück

Den Hatern wandte sich Charlie McDowell mit diesen Worten entgegen: "Vielen Dank für all die netten Nachrichten und die Liebe. Wir sind überglücklich und sehr dankbar.Was die unfreundlichen Nachrichten über Leihmutterschaft und unseren Weg zu einem Baby angeht - es ist in Ordnung, kein Experte für Leihmutterschaft zu sein. Es ist in Ordnung, wenn man nicht weiß, warum jemand eine Leihmutter braucht, um ein Kind zu bekommen. Es ist in Ordnung, die Beweggründe einer Leihmutter nicht zu kennen, unabhängig davon, was man annimmt. Und es ist in Ordnung, weniger Zeit damit zu verbringen, hasserfüllte Worte in die Welt zu spucken, vor allem in Bezug auf ein wunderschönes kleines Mädchen, das viel Liebe in das Leben der Menschen gebracht hat. Das ist alles für jetzt, weil sie gerade gekackt hat und ich ihre Windel wechseln muss."