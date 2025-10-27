Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu OneRepublic

Wien wird für Ryan Tedder, den Grammy-dotierten Frontmann der Chart-Band OneRepublic wohl immer in Erinnerung bleiben. Im November 2021 nahm er im Hotel Sacher einen seiner vielen Hits auf („Die wunderschöne Stadt hat mich dazu inspiriert!“). Doch im Mai 2022 zwang ihm eine Stimmband-Entzündung zur kurzfristigen Absage des ausverkauften Stadthallen Konzerts. Jetzt kommt die Hitband wieder: am 11. November präsentiert oe24 die brandneue „Escape to Europe“-Show in der Wiener Stadthalle.

© zeidler

© Barracuda Music

Mit im Gepäck haben die Chartstars aus Colorado ihr letzten Sommer veröffentlichtes sechstes Studioalbum „Artificial Paradise“, mit den Hits „RUNAWAY“, „I Ain't Worried“ und dem David Guetta-Zusammenspiel „I Don't Wanna Wait“, das seit seiner Veröffentlichung weit über Milliarde Streams erreicht hat. Dazu gibt’s natürlich alle Hits. Von „Stop and Stare“ über „Run“ bis „Counting Stars“.

© zeidler

Darüber hinaus setzt Tedder als besonderes Schmankerl wohl auch wieder die von ihm komponierten Hits für Beyoncé („Halo“) oder Leona Lewis („Bleeding Love“) auf die fast 30 Songs starke Setlist.

© Barracuda Music

In Wien gibt’s für OneRepublic sogar extra Grund zum Feiern. Die Stadthallen-Show ist das Grande Finale der ausgedehnten Europa-Tour. „Das schreit nach einer großen Party!“

© Getty Images



Mit oe24 sind Sie beim Hitfeuerwerk von OneRepublic live dabei. Auf oe24.at verlosen wir 3 x 2 der begehrten Tickets für die brandneue „Escape To Europe“-Show am 11. November in der Wiener Stadthalle.Gleich reinklicken!

