1+1 gratis! Ihre letzte Chance auf Gabalier in Wien
© zeidler

Konzert der Woche

1+1 gratis! Ihre letzte Chance auf Gabalier in Wien

Von
25.10.25, 06:00
Teilen

Am Freitag (31. Oktober) zündet Andreas Gabalier in der Wiener Stadthalle seine Hit-Show "Ein Hulapalu auf uns". Mit Ticket24.at sind Sie zum Bestpreis dabei. Da gibt es jetzt 2 Gabalier Konzerttickets zum Preis von einem!   

„Abartig. Ein Meilenstein, Das musste ich für eine DVD mitfilmen, denn sonst glaubt mir das ja keiner.“ Im Mai 2012 machte Andreas Gabalier das unmögliche möglich und ließ über 10.000 Fans in Tracht in die Wiener Stadthalle pilgern. Der Start der Erfolgskarriere. Jetzt kommt er wieder. Am Freitag (31. Oktober) zündet Gabalier in der Stadthalle die neue Hit-Show "Ein Hulapalu auf uns".

1+1 gratis! Ihre letzte Chance auf Gabalier in Wien
© zeidler

1+1 gratis! Ihre letzte Chance auf Gabalier in Wien
© Doug Laurent


Die begehrten Karten dafür gibt’s nur mehr bei Ticket24.at. Und das sogar mit einem Last Minute Special Angebot von oe24 & Ticket24. Da gibt es jetzt 2 Gabalier Konzerttickets zum Preis von einem. Statt 109,90 kostet Sie ein Ticket also nur 54,95 Euro. 

1+1 gratis! Ihre letzte Chance auf Gabalier in Wien
© zeidler

„Ich gebe live alles für meine Fans! Weil es sich lohnt – für die Liebe, Freude und unbeschreibliche Momente, die ich allerorts zurückbekomme,“ erklärt Gabalier sein Hitfeuerwerk, bei dem er vom Opener "Obersteirer" bis zum Tränen-Finale "Amoi seg‘ ma uns wieder" alle Register der Emotionen zündet. Hits wie "I sing a Liad für di", "Bergbauernbuam", "Die Beichte" oder "Hulapalu" ja sowieso.

