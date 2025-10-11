Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Neue Liebe für Andreas Gabalier: "Es gibt da jemanden"
© zeidler

Nach 6 Single-Jahren

Neue Liebe für Andreas Gabalier: "Es gibt da jemanden"

11.10.25, 20:40
Teilen

Am Freitagabend startete Andreas Gabalier seine Tournee in Hamburg. Er ist und bleibt ein Frauenschwarm - doch mittlerweile - nach gut sechs Jahren des Single-Daseins - ist er wieder vergeben! 

Die Frauen-Schwärmereien für Gabalier gelten als zeitlos. Mit seiner Lederhose rockt der 40-Jährige die Bühnen.  Seit sechs Jahren gilt Gabalier offiziell als Single. Doch das ist jetzt vorbei! 

 "Bin auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben"

Wie die "Bild" exklusiv vor seiner Show erfuhr, soll Andreas momentan besonders glücklich sein. Ob er verliebt sei, fragte man ihn - dieser atmete tief durch und antwortete: „Ja, es gibt da jemanden. Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird. Ich pflege derzeit kein Lotterleben und bin auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben unterwegs.“ Was für ein Paukenschlag!

Neue Flamme bleibt erstmal geheim

Wer die Dame an seiner Seite ist, will er vorerst nicht verraten.  „Ich habe mir vorgenommen, dieses Thema für mich ein bisschen abseits der Öffentlichkeit zu gestalten", so die Schlager-Legende. 

Vor sechs Jahren trennten sich Gabalier und ORF-Moderatorin Silvia Schneider.

Gabalier Schneider
© Getty Images

Andreas Gabalier, Silvia Schneider
© TZ ÖSTERREICH/Kernmayer

Seither wurde immer wieder wild darüber spekuliert, ob der Star neue Beziehungen hatte, die er aber nie bestätigte. Doch jetzt scheint es ernst zu sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden