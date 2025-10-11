Neue Liebe für Andreas Gabalier: "Es gibt da jemanden"

Am Freitagabend startete Andreas Gabalier seine Tournee in Hamburg. Er ist und bleibt ein Frauenschwarm - doch mittlerweile - nach gut sechs Jahren des Single-Daseins - ist er wieder vergeben!

Die Frauen-Schwärmereien für Gabalier gelten als zeitlos. Mit seiner Lederhose rockt der 40-Jährige die Bühnen. Seit sechs Jahren gilt Gabalier offiziell als Single. Doch das ist jetzt vorbei!

"Bin auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben"

Wie die "Bild" exklusiv vor seiner Show erfuhr, soll Andreas momentan besonders glücklich sein. Ob er verliebt sei, fragte man ihn - dieser atmete tief durch und antwortete: „Ja, es gibt da jemanden. Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird. Ich pflege derzeit kein Lotterleben und bin auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben unterwegs.“ Was für ein Paukenschlag!

Neue Flamme bleibt erstmal geheim

Wer die Dame an seiner Seite ist, will er vorerst nicht verraten. „Ich habe mir vorgenommen, dieses Thema für mich ein bisschen abseits der Öffentlichkeit zu gestalten", so die Schlager-Legende.

Vor sechs Jahren trennten sich Gabalier und ORF-Moderatorin Silvia Schneider.

Seither wurde immer wieder wild darüber spekuliert, ob der Star neue Beziehungen hatte, die er aber nie bestätigte. Doch jetzt scheint es ernst zu sein.