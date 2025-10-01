Wegen Abrissbescheid: Tauziehen um Gabalier-Penthouse

Auch wenn Medienberichte kursieren, dass Andreas Gabaliers Penthouse jetzt "fix" abgerissen wird, sehen die Tatsachen allerdings anders aus

Am Montag tagte in Velden der Gemeinderat, wo es um den neuen Teilbebauungsplan des Veldener Südufers geht. Dort liegt auch das Penthouse von Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier, für das ein gültiger Abrissbescheid besteht. Über den endgültigen Abriss des "Marina Village" wurde bei der Sitzung aber nicht abgestimmt. Es wurde im Gemeinderat nur grünes Licht für zwei weitere Projekte am Südufer gegeben - das "Morak Hermitage" und das "Yachthotel am See" dürfen somit weiter vorangetrieben werden. "Hier zeigt sich, dass es auch Beispiele gibt die funktionieren", erklärt FPÖ-Gemeinderat Markus Kuntaritisch im Gespräch mit oe24.

Gabalier Penthouse in Velden © Raunig

Was passiert mit Gabaliers Penthouse?

Das "Marina Village", in dem sich Andreas Gabaliers Penthouse befindet, liegt vorerst allerdings weiter brach. Seit 1,5 Jahren gibt es einen aufrechten Abrissbescheid für das ursprünglich touristisch gewidmete Anwesen. Dass dieser in naher Zukunft allerdings vollstreckt wird, ist mehr als fraglich. "Aus meiner Sicht wäre ein Abriss wirtschaftlich und ökologisch ein Wahnsinn", so Kuntaritsch. "Die Betreiber und die Gemeinde sollten den Dialog suchen. Der Weg für die Eigentümer ist offen, wenn das Marina Village als touristisches Objekt genutzt wird. Dagegen wird sich niemand verwehren", so der Gemeinderat weiter.

© zeidler

Mehr lesen:

Die Marktgemeinde Velden hat sich inzwischen an die Bezirkshauptmannschaft gewandt und dort um Verfahrenshilfe angesucht. An einen wirklichen Abriss glaubt in Velden allerdings niemand. Jetzt sind jedenfalls die Eigentümer und Betreiber am Zug, ein nachweislich gutachtergeprüftes Konzept vorzulegen, das den weiteren Betrieb als Hotel vorsieht. Eine Einigung wäre nicht nur für die Bewohner, sondern für die ganze Gemeinde wünschenswert...