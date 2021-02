Nach ZiB2-Auftritt: Mega-Shitstorm gegen Tirols WK-Chef

Christoph Walser sorgte mit seinem TV-Auftritt für jede Menge Empörung.

Die Entscheidung, ob auf Tirol wegen der "Südafrika-Mutante" noch verschärfte Maßnahmen zukommen oder doch nicht, steht weiterhin aus.

Am Sonntag war dazu Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser zu Gast in der ZiB2. "Wir sperren morgen auf", meinte er. Tirol wolle einfach nur gleich behandelt werden wie alle anderen Bundesländer. Hinsichtlich der Corona-Zahlen warf er dem Gesundheitsministerium ein falsches Spiel vor: Er glaube, dass "massiv falsch informiert" bzw. mit falschen Daten gearbeitet werde, so Walser und wies auf die lediglich acht aktiv positiven Fälle hin. Experten gehen allerdings von mehr als 150 aus.