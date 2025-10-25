Yungblud strippt für 13.000 Fans in Wien

Youngblut, der Rockstar der Stunde, lässt am Mittwoch die Wiener Stadthalle ausflippen. Auch mit den Hits von Black Sabbath und Aerosmith.

"Rock and Roll Is Dead" tönte Lenny Kravitz anno 1995. Jetzt wird er von Dominic Richard Harrison, allgemeinhin bekannt als Yungblud, eines Besseren belehrt. Der 28-jährige Durchstarter ist aktuell die heißeste Aktie des Rock. Emotionelles Tribute für Ozzy Osbourne ("Changes"), Duett mit Aerosmith ("My Only Angel"), eine innerhalb von nur 60 Sekunden ausverkaufte US-Tournee und sexy Oben-Ohne-Auftritte inklusive.

https://www.youtube.com/watch?v=oJZmO5mByVY

Am Mittwoch strippt er auch wieder in Österreich. Nach umjubelten Auftritten am Nova Rock (2023) und Frequency (2024) tobt Yungblud mit der neuen Hit-CD Idols durch die Stadthalle. Die 13.000 Tickets sind schon seit Wochen restlos ausverkauft.

Die Show verspricht neben dem obligaten Oben-Ohne-Auftritt und Vollpower-Einsatz samt meterhohen Luftsprüngen jede Menge Kracher. Zuletzt standen neben der Essenz der aktuellen CD "Idols" rund um "Lovesick Lullaby" auch das Black Sabbath Cover "Changes" und eine Solo-Version des Aerosmith-Duetts "My Only Angel" auf der Setlist.