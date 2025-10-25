Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Yungblud strippt für 13.000 Fans in Wien
© Getty Images

Konzert-Hammer

Yungblud strippt für 13.000 Fans in Wien

Von
25.10.25, 06:30
Teilen

Youngblut, der Rockstar der Stunde, lässt am Mittwoch die Wiener Stadthalle ausflippen. Auch mit den Hits von Black Sabbath und Aerosmith. 

"Rock and Roll Is Dead" tönte Lenny Kravitz anno 1995. Jetzt wird er von Dominic Richard Harrison, allgemeinhin bekannt als Yungblud, eines Besseren belehrt. Der 28-jährige Durchstarter ist aktuell die heißeste Aktie des Rock. Emotionelles Tribute für Ozzy Osbourne ("Changes"), Duett mit Aerosmith ("My Only Angel"), eine innerhalb von nur 60 Sekunden ausverkaufte US-Tournee und sexy Oben-Ohne-Auftritte inklusive.

Yungblud strippt für 13.000 Fans in Wien
© Getty Images

Yungblud strippt für 13.000 Fans in Wien
© Getty Images

https://www.youtube.com/watch?v=oJZmO5mByVY 

Am Mittwoch strippt er auch wieder in Österreich. Nach umjubelten Auftritten am Nova Rock (2023) und Frequency (2024) tobt Yungblud mit der neuen Hit-CD Idols durch die Stadthalle. Die 13.000 Tickets sind schon seit Wochen restlos ausverkauft.

Yungblud strippt für 13.000 Fans in Wien
© Getty Images

Yungblud strippt für 13.000 Fans in Wien
© zeidler

Die Show verspricht neben dem obligaten Oben-Ohne-Auftritt und Vollpower-Einsatz samt meterhohen Luftsprüngen jede Menge Kracher. Zuletzt standen neben der Essenz der aktuellen CD "Idols" rund um "Lovesick Lullaby" auch das Black Sabbath Cover "Changes" und eine Solo-Version des Aerosmith-Duetts "My Only Angel" auf der Setlist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden