Gewinnspiel: oe24 schenkt Ihnen die neuen Falco-Hits

Das Opus-Duett „Flying High“, eine lange verschollen geglaubte Demo von “Without You“ und gleich 9 (!) weitere Versionen von „Rock Me Amadeus“, auch „The American Edit“ mit dem Falco anno 1986 ja auf Platz 1 der US-Charts stürmte und eine rare Live-Aufnahme vom Wiener Rathausplatz. Üppiges Bonus-Material zum Austropop-Kracher „Falco 3“, der am Freitag zum 40-jährigen Jubiläum im Remastered Sound und als außergewöhnliche Deluxe Edition neu aufgelegt wird.

© Sony Curt Themessl

© Sony Music

© YouTube

Neben den 10 Klassikern der Original-LP rund um Allgemeingut wie „Vienna Calling“, „Rock Me Amadeus“ und „Jeanny“ gibt es in einer opulenten 3-fach CD-Box gleich 27 Bonus-Tracks zu hören. U.a. eine CD voll mit Remixes und eine weitere mit spannenden Demos, Instrumental-Versionen, Live-Aufnahmen und hierzulande selten gehörten „Single-Edits“. Auch die englische „Girl Is Missing“ Version der einstigen Skandal-Hymne „Jeanny“.

© YouTube

Dazu liefert Sony Music auch eine Neuauflage der legendären Schallplatte in rotem Vinyl, ein 3 LP Deluxe Version mit insgesamt 23 Songs und als Erinnerung an die 80er Jahre sogar auch wieder eine Kassette. Das spannendste Sammlerstück ist freilich die Deluxe CD Edition, die neben 9 CD-Premieren wie die „Midnight Train To Vienna“-Version von „Vienna Calling“ sogar einen bislang unveröffentlichten und somit brandneuen Song liefert: die „Blank & Jones so8os Reconstruction“ von „Rock Me Amadeus“. Ein wahres Pop-Juwel.

© Sony Music

Mit oe24 kommt die Austropop-Neuauflage des Jahres jetzt sogar gratis zu Ihnen: Wir verlosen 2 Deluxe-Ausgaben der Hit-CD „Falco 3“ mit insgesamt 37 Hits und Raritäten des Falken. Gleich reinklicken!

