Gewinnspiel: oe24 schenkt Ihnen die neuen Falco-Hits

Das Opus-Duett „Flying High“, eine lange verschollen geglaubte Demo von “Without You“ und gleich 9 (!) weitere Versionen von „Rock Me Amadeus“, auch „The American Edit“ mit dem Falco anno 1986 ja auf Platz 1 der US-Charts stürmte und eine rare Live-Aufnahme vom Wiener Rathausplatz. Üppiges Bonus-Material zum Austropop-Kracher „Falco 3“, der am Freitag zum 40-jährigen Jubiläum im Remastered Sound und als außergewöhnliche Deluxe Edition neu aufgelegt wird.

Neben den 10 Klassikern der Original-LP rund um Allgemeingut wie „Vienna Calling“, „Rock Me Amadeus“ und „Jeanny“ gibt es in einer opulenten 3-fach CD-Box gleich 27 Bonus-Tracks zu hören. U.a. eine CD voll mit Remixes und eine weitere mit spannenden Demos, Instrumental-Versionen, Live-Aufnahmen und hierzulande selten gehörten „Single-Edits“. Auch die englische „Girl Is Missing“ Version der einstigen Skandal-Hymne „Jeanny“.

Dazu liefert Sony Music auch eine Neuauflage der legendären Schallplatte in rotem Vinyl, ein 3 LP Deluxe Version mit insgesamt 23 Songs und als Erinnerung an die 80er Jahre sogar auch wieder eine Kassette. Das spannendste Sammlerstück ist freilich die Deluxe CD Edition, die neben 9 CD-Premieren wie die „Midnight Train To Vienna“-Version von „Vienna Calling“ sogar einen bislang unveröffentlichten und somit brandneuen Song liefert: die „Blank & Jones so8os Reconstruction“ von „Rock Me Amadeus“. Ein wahres Pop-Juwel.

Mit oe24 kommt die Austropop-Neuauflage des Jahres jetzt sogar gratis zu Ihnen: Wir verlosen 2 Deluxe-Ausgaben der Hit-CD „Falco 3“ mit insgesamt 37 Hits und Raritäten des Falken. Gleich reinklicken!
  

Das Gewinnspiel endet am 5. November 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!       
