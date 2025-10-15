„Wodka für alle“: Roman Gregory & Georgij Makazaria starten "Biernachten"-Countdown

Gemeinsam mit Georgij Makazaria hat das Alkbottle-Mastermind einen neuen Song in der Pipeline. Dieser kommt pünktlich zur Vorweihnachtszeit.

Die Vorweihnachtszeit wird heuer alles andere als besinnlich: Roman Gregory und Georgij Makazaria liefern pünktlich zum Fest den passenden Soundtrack für alle, die lieber mit einem Stamperl in der Hand feiern. Ihr neuer Song „Wodka für alle“ ist eine rockige Hymne auf jene, die zu Weihnachten eher unter dem Baum liegen als brav am Tisch sitzen.

Mehr lesen:

Mit viel Schmäh, treibenden Gitarren und einem ordentlichen Schuss Selbstironie zeigen die beiden Musiker, dass man auch zwischen Lebkuchen und Lametta richtig abrocken kann. „Wodka für alle“ ist ein echter Festtagskracher – laut, lustig und mit ganz viel Wiener Seele.

Georgij Makazaria und Roman Gregory © Katharina Schiffl

„Fett wia Christkindl“-Tour & „Biernachten“ im U4

Roman Gregory geht mit Alkbottle auch heuer wieder auf große Weihnachtstour: Am 13. Dezember gastiert er mit seiner Band im Rahmen der „Fett wia Christkindl“-Tour in Graz, bevor im Wiener U4 die traditionellen „Biernachten“ steigen – und zwar von 19. bis 21. Dezember.





Dort wird’s wie gewohnt laut, feucht und herzlich: Neben legendären Alkbottle-Hits darf natürlich auch die neue Nummer mit Georgij Makazaria nicht fehlen. „Wodka für alle“ wird live präsentiert – inklusive Mitgröhlpflicht und vielleicht dem einen oder anderen echten Stamperl auf der Bühne.

Mit Goldfisch auf Falco-Tour

Doch davor steht für Roman Gregory und Georgij Makazaria noch ein weiteres Highlight am Programm: Gemeinsam mit Goldfisch gehen sie auf große Falco-Tour – auch über die Grenzen Österreichs hinaus. Die Hommage an Österreichs größten Popstar macht Halt in mehreren deutschen Städten, ehe sie am 28. November im Wiener Gasometer ihr Heimspiel feiern.

Statt „Stille Nacht“ heißt’s heuer „Wodka für alle!“ – Roman Gregory und Georgij Makazaria bringen mit ihrem neuen Song und den legendären „Biernachten“ das Christkindl ordentlich ins Schwitzen.