DIESER Wiener Kultclub feiert rauschendes 45-Jahr-Jubiläum

45 Jahre, unzählige Nächte und noch mehr Geschichten: Der Wiener Kultclub U4 feierte am Donnerstag sein großes Jubiläum – mit Promis, Livemusik und ganz viel Nostalgie

Donnerstagabend im U4 – und das bedeutete diesmal nicht nur Tanzen, sondern Feiern einer Legende. Der Kultclub in Meidling blickt auf 45 Jahre Musikgeschichte, Emotionen und Wiener Nachtleben zurück – und tat das stilecht mit einer rauschenden Jubiläumsparty. Rund 300 geladene Gäste kamen, darunter Stammgäste, Wegbegleiter und zahlreiche Prominente aus vier Jahrzehnten Clubgeschichte. Schon beim Eintreffen war klar: Hier feiert eine Familie.

Sylvia Graf, Clemens Trischler und Monika Fellner © Katharina Schiffl

Promis auf der Tanzfläche

Unter den Gästen tummelte sich die halbe Wiener Musik- und Kultszene: U4-Gründer Ossi Schellmann, Roman Gregory, Lucas Fendrich, Anja und Thomas Rabitsch, Uschi Fellner, Virginia Ernst, Volker Piesczek, Conny Kreuter, Tini Kainrath, Georgij Makazaria, Niki Osl, Hannes Rossacher, Drew Sarich und viele mehr. Auch Billy Filanowski, Falcos langjähriger Freund, ließ es sich nicht nehmen, mitzufeiern – und tanzte mit den anderen Gästen bis spät in die Nacht.

Georgi Makazaria und Roman Gregory © Katharina Schiffl

Charme, Schmäh & Erinnerungen

Durch den Abend führten Niki Fuchs, einst U4-Kellnerin und heute Geschäftsführerin von Rock Antenne Wien, sowie Verena Schneider. Mit Witz und Wiener Schmäh erinnerten sie an wilde Nächte, Polterabende, U4-Babys – und an die Zeit, als Falco hier Stammgast war. "Das U4 war nie einfach nur ein Club. Es war – und ist – eine Familie", hieß es an diesem Abend mehrfach.

Thomas Rabitsch und Tini Kainrath © Katharina Schiffl

Musikalischer Höhepunkt mit Allstar-Band

Das Highlight des Abends: die U4 Allstar Band, zusammengestellt von Roman Gregory. Musiker wie Lucas Fendrich, Tini Kainrath, Georgij Makazaria, Megan, Andi Gebauer und Gregory selbst performten Klassiker der Acts, die in 45 Jahren auf der legendären U4-Bühne standen – von Prince, Falco und David Bowie bis Grace Jones, Minisex, Silbermond und Hansi Lang. Das Publikum feierte ausgelassen, sang mit und tanzte sich einmal quer durch die Jahrzehnte.

Ossi Schellmann und Mario Rossori © Katharina Schiffl

Emotionale Momente & Dank an die Betreiber

Bevor die Musik übernahm, sorgte eine Videobotschaft für Gänsehaut: Conny de Beauclair, Wiens wohl bekanntester Türsteher und Seele des Clubs, meldete sich mit einer emotionalen Botschaft zu Wort – und erntete minutenlangen Applaus. Die aktuellen Betreiber, Michael Gröss, Marcus Wild, Gilbert Leeb, Daniel Mladenov und Günther Knotzer, die das U4 seit 20 Jahren gemeinsam führen, zeigten sich überwältigt: "45 Jahre U4 – das sind unzählige Erinnerungen, Begegnungen und Emotionen. Und das Beste: Die Geschichte geht weiter."

Mit dem Jubiläum startete die Reihe „45 Tage TanzKULTur“, welche bis Ende November ein vielseitiges Programm bietet:

10.10 Duality

11.10. Shorty Forty und Studio45

17.10. Early Eve - der Club von Frauen für Frauen

18.10. Best of the 80s

06.11. Club 66 für alle ab 60

07.11. Level One - Der Club für 12-15 jährige und ab 23 Uhr Heaven

Die Legende lebt somit noch lange weiter...