Gegen Gewalt an Frauen: Roman Gregorys "Kickerl Royale"

Roman Gregory hat auch dieses Jahr Kollegen und andere Promis wie Marco Pogo, Lizz Görgl oder Slomo für seinen Band Fußball Cup begeistern können. Beim Benefizspiel Kickerl Royale wird am 5. Oktober Geld für Frauen in Not gesammelt.

In der SV Donau-Indoorhalle spielen sechs zusammengewürfelte Teams gegeneinander. Im Gegensatz zu den bisherigen Duellen wird aber nicht Fußball gespielt, da der Platz renoviert werden muss, sondern beim Menschen-Riesen-Wuzzler. Als Schiedsrichter mit dabei sind Ex-Austria-Profi Andy Ogris und Neulengbach-Trainerin Maria Wolf.

"Männer sind Teil der Lösung"

Der Reinerlös geht an die Wiener Frauenhäuser und White Ribbon Österreich. Die Veranstalter wollen mit der Inkludierung von prominenten Unterstützern "unterstreichen, dass Männer ein Teil der Lösung im Kampf gegen Gewalt an Frauen sind", heißt es in der Aussendung.

"Ohne erhobenem Zeigefinger, mit viel Freude am gemeinsamen Erlebnis und mit Spaß an der Sache, wollen wir Bewusstsein für ein wichtiges soziales Anliegen schaffen. Die Zahlen der neu eröffneten Gewaltambulanz zeigen, wie groß der Bedarf ist", so Initiator Roman Gregory.

Ticketpreis für einen guten Zweck

Die Geschäftsführerin der Wiener Frauenhäuser Julia Brož begrüßt die Initiative: "Prävention beginnt mit Präsenz! Der engagierte Einsatz der Künstlerinnen und Künstler sowie Sportlerinnen und Sportler ermutigt Frauen, Hilfe zu suchen und sich mit ihrer Situation nicht alleine zu fühlen." Ebenso Obmann von White Ribbon Romeo Bissuti: "Das Signal ist klar: In jeder Auseinandersetzung gelten klare Regeln und Gewalt hat nirgends einen Platz!"

Gespielt wird am 5. Oktober ab 14:00 Uhr, Tickets gibt es beim Partner oeticket um 15 Euro, ebenfalls für den guten Zweck. Nach dem Finale am Platz geht es zudem gemeinsam mit dem Publikum an die "Open Karaoke" ab 17:30 Uhr - bei freiem Eintritt.