Promis unter sich: „In This Together“ vereint Kunst, Musik und große Namen

Katja Berger und Ina Loitzl luden zur Eröffnung ihrer Gruppenausstellung "In This Together" im DISTRICT4art in Wien.

Unter dem Titel „In This Together“ präsentiert die Wiener Galerie DISTRICT4art eine Gruppenausstellung, die den Dialog über Unterschiedlichkeit, Nähe und gemeinsames Schaffen sucht. Im Mittelpunkt stehen die beiden Künstlerinnen Katja Berger und Ina Loitzl – zwei Frauen, die sich vor diesem Projekt überhaupt nicht kannten und nun durch ihre Kunst miteinander verbunden sind.

Begegnung zweier Gegensätze

Bereits bei der Eröffnung wurde klar, worum es in der Ausstellung wirklich geht: um das Gemeinsame im Unterschiedlichen. Die beiden Kunstschaffenden könnten kaum gegensätzlicher sein – und gerade das macht den Reiz aus.

Katja Berger arbeitet häufig konzeptionell und gesellschaftskritisch, oft mit einem Blick auf mediale Strukturen und Wahrnehmung. Ina Loitzl hingegen ist bekannt für ihre feministisch geprägten, textilen Installationen, die Sinnlichkeit und gesellschaftliche Fragen verbinden. Zwei Handschriften, zwei Ansätze – und doch entsteht zwischen ihnen eine spannende künstlerische Wechselwirkung.





Kunst als Ort der Begegnung

Bei der Vernissage zeigte sich, dass das Konzept funktioniert: „In This Together“ steht für Austausch, Offenheit und Dialog. Das Publikum reagierte mit großem Interesse, die Gespräche zwischen Besuchern und Künstlerinnen dauerten bis spät in den Abend.

Unter den Gästen waren auch bekannte Persönlichkeiten: Schauspieler Christian Strasser und Roman Gregory, Frontmann der Kultband Alkbottle, mischten sich unter das Publikum. Beide beschäftigen sich selbst mit Kunst – und wie sie verrieten, planen sie sogar ein gemeinsames Projekt.

Schauspieler Christian Strasser, Künstlerin Katja Berger und Musiker Roman Gregory. © Nathalie Martens

Vielfalt als Stärke

Ob Malerei, Objekt oder Installation – „In This Together“ zeigt eindrucksvoll, dass Unterschiedlichkeit kein Hindernis ist, sondern eine Quelle der Inspiration. Berger und Loitzl schaffen mit ihren Werken ein starkes Statement für Toleranz, Dialog und die Kraft der Vielfalt. Die Ausstellung „In This Together“ ist noch bis 10. November im DISTRICT4art in Wien zu sehen.