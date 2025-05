Falcos (†40) Lieblingskünstler begeistert mit "POP STAR" die VIPs in Wien

Der Wiener Fotograf Rainer Hosch lud zur Bernissage im S7 - Grill & Guests. Zahlreiche Promis bestaunten 60 ikonische Schwarz-weiß- und Farb-Fotografien internationaler Stars.

Der Wiener Fotograf Rainer Hosch kehrte für einen glanzvollen Abend in seine Heimatstadt zurück – und brachte die Stars gleich mit. Im Pop-Up Space S7 – Grill & Guests mitten in der Wiener Innenstadt wurde am Donnerstag die Ausstellung „POP STAR“ feierlich eröffnet. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Kunst, Musik, Film und Gesellschaft folgten der Einladung zur Vernissage – und machten den Abend zu einem gesellschaftlichen Highlight des Frühlings.

Auf Augenhöhe mit den Stars

Die Ausstellung zeigt rund 60 ausdrucksstarke Schwarzweiß- und Farbfotografien von internationalen Ikonen aus der Popkultur. Ob George Clooney, Kim Kardashian, Iggy Pop oder Falco – Hosch fängt in seinen Bildern nicht nur Gesichter ein, sondern Emotionen, Charaktere und Zeitgeist. Die gezeigten Werke stammen aus über 25 Jahren fotografischer Laufbahn zwischen Los Angeles, New York, Berlin und Wien.

Hoschs Stil ist geprägt von intimer Nähe, reduzierter Komposition und emotionaler Tiefe – Qualitäten, die ihm Aufträge für renommierte Magazine wie Vogue, GQ oder The New York Times Magazine eingebracht haben. Für „POP STAR“ reiste der Künstler erstmals seit längerer Zeit wieder nach Wien – ein Heimspiel mit internationalem Glanz.

Ein Abend der Begegnungen

Die Gästeliste der Vernissage las sich wie ein Who's who der heimischen Kulturszene. Mit dabei waren unter anderem DJ und Produzent Richard Dorfmeister, Künstler FJ Baur, Falcos musikalische Weggefährten Robert Ponger, Hannes Rossacher, Peter Vieweger sowie Mitglieder der Original-Falco-Band – vertreten durch Roman Gregory, Tini Kainrath und Thomas Rabitsch (Goldfisch Band).