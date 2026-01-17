Beatrice Turin: Mini-Auszeit im Luxus-Wellnesshotel

Nach ihrem Auftritts-Marathon im letzten Jahr gönnt sich die Sängerin einen Kurz-Urlaub mit Mama.

Weit über 100 Mal stand Beatrice Turin im letzten Jahr entweder als Sängerin auf der Bühne oder als Model am Laufsteg - ein wahrhaft kräfteraubendes Jahr für die amtierende Miss Europe. Grund genug für sie das neue Jahr entspannter anzugehen. Die Entspannung findet Bea dabei in der Ramsau.

Beatrice Turin © Privat

Kurz-Urlaub ohne Ehemann

Dort gönnt sie sich ein paar Tage im Wellnesshotell Rösslhof und genießt die Ruhe. Egal ob im Pool oder bei kulinarischen Highlights - ihre Auszeit hatte sie dringend nötig. "Ich möchte im neuen Jahr gleich zu Beginn viel Kraft tanken, weil ich mit wieder viel vorgenommen habe", freut sich Beatrice im oe24-Talk. Von neuer Musik und Model-Jobs bis hin zu internationalen Auftritten steht einiges am Programm.

Beatrice Turin © Privat

Einziger Wermutstropfen - Ehemann und Manager Heimo ist ausnahmsweise nicht mit von der Partie. "Wir waren schon gemeinsam eingeladen, aber ich habe zu Bea gesagt, dass sie doch mit ihrer Mama die Tage genießen soll. Ich muss ohnehin arbeiten und Termine koordinieren", erklärt er. Wie gut Bea die Auszeit tut, kann man auf ihren Fotos im Winter-Wunderland deutlich sehen.