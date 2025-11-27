"Oh my Lord": Austro-Star Beatrice Turin bringt Weihnachts-Stimmung mit neuem Hit

Am Freitag bringt Model und Sängerin Beatrce Turin ihren neuen Weihnachts-Song auf den Markt und zwei Konzerte folgen.

Unsere Miss Europe Beatrice Turin veröffentlicht am 28. November ihre neue Single "Oh My Lord". Es handelt sich um eine eigene Party-Version des Boney M-Klassikers, neu textiert von Beatrice Turin und Natalie Holzner. Mit frischem und modernem Sound bringt Beatrice Turin den Klassiker auf ein neues Level. Der Song lädt ein, gemeinsam zu singen und die Liebe und Freude der Weihnachtszeit zu teilen.

Bea liebt Weihnachten

Beatrice Turin © Mr. Knips

"Ich bin begeistert, dass ich meine eigene Version von 'Oh My Lord' präsentieren kann", sagt Beatrice Turin. "Der Song ist ein perfektes Beispiel dafür, wie ein Klassiker neu interpretiert werden kann. Ich hoffe, dass unsere Version die Herzen der Menschen trifft und sie in weihnachtlich Partystimmung bringt."

Der neue Text von Beatrice Turin und Natalie Holzner erzählt von der Freude und Hoffnung, die die Weihnachtszeit mit sich bringt. Die Produktion von Dominik Hemmer sorgt für einen einprägsamen und modernen Sound, der die Emotionen des Songs perfekt einfängt. "Oh My Lord" ist ab Freitag auf allen Streamingdiensten erhältlich. Die Single eignet sich als Geschenk für Weihnachtsfans und alle, die die festliche Zeit lieben.

Beatrice Turin © Mr. Knips

Festliche Konzerte

Bereits letztes Jahr begeisterte diese Show bei zwei ausverkauften Vorführungen das Publikum. Am 6. Dezember gastiert Bea live im Veranstaltungszentrum Gerasdorf, wo sie einmal mehr auch zahlreiche Gast-Stars auf der Bühne begrüßen wird. Neben Schlagerstar Natalie Holzner werden auch Silvio Samoni, Adriana, Mr. Austria Christopher Dengg und weitere Gäste dabei sein.

Natalie Holzner, Pablo Grande, Beatrice Turin, Stella Maria Barghouty und Vincent Bueno © Christian Kaiser

Das da capo gibt es dann am 13. Dezember im "Quartier Wolkersdorf", wo mit Bea unter anderem Vincent Bueno, Insieme, Pabloe Grande und Maria Gschwandtner auf der Bühne stehen.

Karten für beide Konzerte gibt es auf wien-ticket.at.