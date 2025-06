Miss Europe Bea Turin spricht über ihre erste Beauty-OP

Bim 60er von Mausi Lugner brach auch Beatrice Turin erstmals ihr Schweigen, was Beauty-Eingriffe angeht und gesteht, schon einmal unter dem Messer gelegen zu sein

Es ist schon einige Jahre her, dass Model und Sängerin Beatrice Turin beim Beauty-Doc war. Ein kleiner Fauxpas machte damals den Eingriff notwendig. "Ich habe mir mit einem Ohrring das Ohrläppchen 'zerrissen' und war deswegen beim Arzt", erklärt Bea im oe24-Talk. Damals ließ sie das stark blutende Ohr wieder zusammennähen. "Der Arzt erklärte mir damals, dass es kein notwendiger Eingriff war und deswegen in die Kategorie Beauty-OP fällt", lacht die 29-jährige. Etwas anderes hat sie aber nicht machen lassen. "Ich möchte in Würde altern, weil ich es ohnehin nicht aufhalten kann", so Turin.

Beatrice Turin © Privat ×

Bis es aber soweit ist, hat Bea noch einiges vor. So tritt sie nach der Starnacht am Neusiedler See letzte Woche, jetzt in der ORF-Sendung "Wenn die Musi spielt Sommer Open-Air" (Samstag, 14, Juni um 20.15 Uhr in ORF 2) in Bad Kleinkirchheim auf. Gleich in Anschluss geht es für die bildhübsche Blondine weiter nach Velden am Wörthersee, wo sie bei der Sportwagen-Woche unter anderem die große Gala im Casino Velden moderieren wird. Und am 5. Juli steht beim Electric Love Festival ihr bislang größter Auftritt - gemeinsam mit DJ Stardust am Programm.