Hit-Geburtstag – Großes Falco-Tribute bei "Dancing Stars"

Am 2. Mai 1985 veröffentlichte Falco seinen Welthit „Rock Me Amadeus“ – und schrieb damit Musikgeschichte.

Vier Jahrzehnte später feiert der ORF das Jubiläum des einzig deutschsprachigen Songs, der je Platz eins der US-Billboard-Charts und der britischen Top 40 erreichte, mit einer großen Tribute-Show bei Dancing Stars.

Die Show vereint Falcos Musik mit der Energie von Tanz, Live-Orchester und prominenten Stimmen. Mitglieder seiner Original-Band – Thomas Rabitsch (Keyboards), Peter Vieweger (Gitarre) und Bertl Pistracher (Bass) – stehen gemeinsam mit dem Dancing Stars-Orchester und Profi-Tänzer:innen auf der Bühne. Gesanglich unterstützt werden sie von Ana Milva Gomes, Drew Sarich, Edita Malovčić, Georgij Makazaria, Roman Gregory und Tini Kainrath.

Darsteller von Falco-Musical mit dabei

Auch Moritz Mausser, Hauptdarsteller des Musicals Rock Me Amadeus der Vereinigten Bühnen Wien, ist mit dabei. Und natürlich: Falco selbst – per LED-Visuals eingebunden in die Show.

Einen besonders emotionalen Moment widmet der ORF jenen Wegbegleitern, die Falco auf und hinter der Bühne unterstützten: seinen ehemaligen Roadies.

Große Jubiläumstour geplant

Im Herbst 2025 geht das Falco-Erbe auf Tour. Falco in Concert – 40 Jahre Rock Me Amadeus bringt seine Musik in einem multimedialen Live-Erlebnis nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Mit der Original-Band, prominenten Gästen – und Falco on Screen.