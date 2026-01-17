Alles zu oe24VIP
Fürst Albert
© Getty Images

Royal im Spital

Große Sorge um Fürst Albert: OP am Kopf und im Gesicht

17.01.26, 08:50
Fürst Albert II. von Monaco (67) musste sich einem medizinischen Eingriff an Kopfhaut und Gesicht unterziehen. Laut Fürstenhaus handelte es sich um eine geplante, kurzzeitige Operation im Rahmen einer dermatologischen Untersuchung. 

Das Fürstenhaus betonte, dass der Eingriff routinemäßig war und der Behandlung einer gutartigen Erkrankung diente. Weitere Details zur Art der Hauterkrankung wurden nicht bekanntgegeben. Das offizielle Programm des Fürsten werde wie geplant fortgesetzt, Einschränkungen oder Terminabsagen seien nicht vorgesehen.

In den vergangenen Jahren hatten Medien mehrfach über Hautprobleme des Fürsten berichtet, vor allem am Kopf. 2024 war über plötzlich aufgetretene rote Flecken auf Stirn und Glatze spekuliert worden. Das Palast äußerte sich dazu nicht.

Charlène und Fürst Albert

Charlène und Fürst Albert

© Getty Images

Expertenhinweise

Hautärzte weisen darauf hin, dass Männer mit Glatze einem erhöhten Risiko für Hautkrebs und dessen Vorstufen ausgesetzt sind. Stirn und Glatze gelten dabei als sogenannte „Sonnenterrassen“. Neben Nasenrücken und Wangen sind diese Bereiche besonders stark UV-Strahlung ausgesetzt. Früh erkannte Hautschäden lassen sich auf verschiedene Weise behandeln.

Charlène mit den Zwillingen Jacques und Gabriela und Ehemann Fürst Albert II. (rechts) 

Charlène mit den Zwillingen Jacques und Gabriela und Ehemann Fürst Albert II. (rechts) 

© Getty Images

Fürst Albert II. ist mit Fürstin Charlène (47) verheiratet. Gemeinsam haben sie die Zwillinge Jacques und Gabriella (beide 11).

