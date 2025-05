"Shiki"-Boss Hattori lud zum Opening seiner "Sakethek"

Mit der Eröffnung der SHIKI Boutique | Sakethek setzt Joji Hattori – Dirigent, Gastronom und Kulturvermittler – einen weiteren Meilenstein in seiner vielseitigen Laufbahn. Zahlreiche prominente Gäste feierten mit ihm die Präsentation eines in Österreich derzeit einzigartigen Konzepts.

Im Rahmen des exklusiven Openings tauchten die Gäste in eine Welt japanischer Ästhetik und Sinnlichkeit ein. Der Abend begann mit einem ersten Kostschluck Sake – ein feiner Auftakt, der die Tiefe und Vielfalt dieses traditionsreichen Kulturguts erahnen ließ. In anschließenden Ansprachen gewährten Joji Hattori sowie ein Vertreter des renommierten Lackwarenhauses Nosaku Einblicke in die Entstehung, die kulturelle Philosophie und den gestalterischen Anspruch des neuen Projekts. Auch der japanische Botschafter Kiminori Iwama erwies dem Event seine Aufwartung. Im Rahmen der Veranstaltung hatten die Gäste zudem die exklusive Gelegenheit, besondere SHIKImonos zu entdecken und anzuprobieren – kunstvoll gestaltete Kimonos, die Natascha von Abensperg und Traun eigens für die SHIKI Boutique | Sakethek entworfen hat.

Joji Hattori mit Ehefrau Sabine © Jürgen Hammerschmid ×

Kulinarisch begleitet wurde der Abend von einem Flying Buffet mit ausgewählten SHIKI-Signatures – harmonisch ergänzt durch erlesenen Sake und Crémant. Ein Fest der Sinne, das die Welt von SHIKI eindrucksvoll erlebbar machte.

Eva und Toni Mörwald © Jürgen Hammerschmid ×

Zwei Welten, eine Idee: japanische Kultur in ihrer schönsten Form

Ingrid Thurnher © Jürgen Hammerschmid ×

Mit der SHIKI Boutique | Sakethek hat Joji Hattori einen ebenso raffinierten wie außergewöhnlichen Ort geschaffen, der zwei Dimensionen japanischer Kultur vereint: In der Boutique entfaltet sich die stille Eleganz traditioneller Handwerkskunst – von edlen Lackwaren und handgeschmiedeten Messern bis hin zu feinstem Porzellan und filigranen Zinnarbeiten, sorgfältig kuratiert und vielfach erstmals in Europa erhältlich. Der angrenzende Sakethek-Bereich widmet sich einem der ältesten Kulturgüter Japans: dem Sake. Gemeinsam mit der international renommierten Sake-Expertin Yuri Iwata wurde ein Sortiment aufgebaut, das in Qualität und Vielfalt europaweit Maßstäbe setzt. An ausgewählten Tagen begleitet Iwata persönlich Verkostungen und gibt Einblicke in Philosophie, Herkunft und Handwerkskunst hinter jedem Tropfen. So entsteht ein Ort, an dem sich japanische Kultur in ihrer authentischsten Form mit allen Sinnen begreifen lässt – exklusiv, handverlesen und mit jener leisen Raffinesse, die SHIKI seit jeher auszeichnet.

Donka Angatscheva & Ekaterina Mucha © Jürgen Hammerschmid ×

Zahlreiche prominente Gäste folgten der Einladung in die Wiener Innenstadt und zeigten sich vom neuen Konzept sichtlich beeindruckt, darunter Pianistin Donka Angatscheva, Unternehmer Nikolaus Csernohorszky, Schauspielerin Valerie Huber, die Gastronomen Toni & Eva Mörwald, ORF-Lady Ingrid Thurnher, Hoteliere Alexandra Winkler und zahlreiche weitere VIPs