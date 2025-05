Austro-Stars erobern die 78. Filmfestspiele in Cannes

Die internationalen Superstars versammeln sich dieser Tage an der Croisette - unter ihnen auch heimische VIPs wie Leona König, Susanne Wuest, Verena Altenberger und Nadine Mirada.

Die Côte d’Azur wird auch heuer wieder zur Bühne der Eleganz, wenn sich die internationale Filmwelt zu den 78. Filmfestspielen in Cannes versammelte. Zwischen Star-Regisseuren, Oscar-Preisträgern und Hollywood-Ikonen sorgten vor allem die Auftritte der Damen auf dem roten Teppich für Aufsehen – und mittendrin: eine beeindruckende Riege österreichischer Powerfrauen, die in Sachen Stil, Klasse und Selbstbewusstsein einmal mehr ein Statement setzten.

Schauspielerin Susanne Wüst © Getty Images ×

Verena Altenberger: Zeitlose Eleganz mit österreichischem Flair

Die Schauspielerin Verena Altenberger, die längst über die Landesgrenzen hinaus für ihre eindrucksvollen Rollen gefeiert wird, ist zurzeit in Cannes unterwegs. Sie postete ein glamouröses Foto im Satin-Kleid mit traumhaftem Schmuck und Make-up.





Susanne Wuest setzt auf Pastelltöne

Susanne Wüst, bekannt für ihre Rolle in „Ich seh, Ich seh“ und als fixe Größe im europäischen Arthouse-Kino, posierte bereits bei einem Fotocall in einem hellblauen Ensemble. Das epochale Familiendrama „In die Sonne schauen“ von der deutschen Regisseurin Mascha Schilinski sorgt an der Côte d’Azur für Begeisterung im Wettbewerb. Hier spielt Wuest allerdings nur eine Nebenrolle.

Leona König: Glanzvolle Botschafterin der Kultur

Als Kulturmanagerin und Initiatorin des „Klassik in Wien“-Projekts ist Leona König nicht nur ein bekanntes Gesicht im Musikbetrieb, sondern auch auf internationalen Events eine gern gesehene Persönlichkeit. In Cannes überzeugte sie in einem edlen, bodenlangen Kleid in Pink. König lässt tief blicken. Ein asymmetrischer Ausschnitt gewährt einen Blick auf ihr Dekolleté.

Leona König ist bei mehreren Events in Cannes eingeladen. © privat ×

Nadine Mirada: Der kommende Star des roten Teppichs

Noch unterwegs nach Cannes, aber schon jetzt mit Spannung erwartet: Nadine Mirada. Das österreichische Model hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht als Stil-Ikone auf dem roten Teppich.

Nadine Mirada begeisterte schon letztes Jahr auf dem roten Teppich. © Getty Images ×

Mit einer Vorliebe für extravagante Schnitte, raffinierte Ausschnitte und feminine Power-Looks hat sie bei vergangenen Ausgaben des Festivals für viel Gesprächsstoff gesorgt. Insider erwarten auch heuer wieder einen fulminanten Auftritt – mit einer Robe, die Statement und Showstopper zugleich sein dürfte.