Diese Verwandlung ist eine perfekte Illusion: Für eine neue Streaming-Serie auf AppleTV+ schlüpfen Jude Law und Andrew Garfield in die Rollen der legendären Magier Siegfried und Roy.

Derzeit stehen Jude Law (53) und Andrew Garfield (42) für die Apple-TV+-Serie "Wild Things" in Nevada vor der Kamera. Die beiden Hollywoodstars verkörpern das berühmte deutsche Magier-Duo Siegfried Fischbacher und Roy Horn – und sorgen mit ihrem Look für Staunen. Schaulustige in Las Vegas reiben sich angesichts der Dreharbeiten verwundert die Augen. Die Illusion ist perfekt: Siegfried und Roy scheinen Jahre nach ihrem Tod wieder quicklebendig durch die Wüstenmetropole zu laufen.

Für seine Rolle als Siegfried wurde Jude Law mit platinblondem Vokuhila, übergroßer Pilotenbrille und Lederjacke ausgestattet. Die Ähnlichkeit mit Siegfried Fischbacher ist frappierend. Auch Andrew Garfield wurde für seine Rolle als Roy Horn umfassend verwandelt. Er trägt Kinnbart, längere dunkle Haare, eine schwarze Schiebermütze, eine helle Brille sowie einen auffälligen blauen Blazer – ein konsequenter Retro-Look.

Serie über Illusion und Realität

© AP

Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, erzählt die achtteilige Serie die turbulente Beziehungsgeschichte "zweier der größten Showman-Magier aller Zeiten". Dabei verschwimmen Illusion und Realität – privat wie beruflich – bis eine Tragödie alles verändert und ein Geheimnis um ihre letzte Show in Las Vegas offenlegt. Siegfried und Roy wurden mit ihrer gleichnamigen Show weltberühmt. Bereits 1967 kamen sie erstmals nach Las Vegas. 1988 folgte der große Durchbruch mit einem langfristigen Engagement im Hotel "The Mirage".

Weiße Tiger als Schicksal

© Reuters

Ihr Markenzeichen waren Shows mit weißen Tigern und Löwen. Doch genau diese Tiere beendeten ihre Karriere abrupt: Im Oktober 2003 wurde Roy Horn während einer Vorstellung von einem Tiger lebensgefährlich verletzt. Roy Horn erlitt schwere gesundheitliche Folgen und starb im Mai 2020 im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion. Siegfried Fischbacher folgte ihm im Januar 2021. Er starb mit 81 Jahren an einer Krebserkrankung.