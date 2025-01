Erste Details: Eiskunstlauf-Weltmeister unter den Opfern

Jetzt kommen die ersten Details über die Identität der Opfer ans Licht. Laut dem amerikanischen Eiskunstlaufverband waren auch zahlreiche Mitglieder eines Eiskunstlauf-Teams, deren Trainer und ihre Familien an Bord der Unglücksmaschine.

Nach Angaben des US-Eiskunstlaufverbands waren etwa 15 seiner Sportler an Bord des Regionaljets von American Airlines, der aus Wichita im Bundesstaat Kansas kam. Auch Athleten aus Russland seien in der Maschine gewesen, berichteten russische Staatsmedien. An Bord des Black-Hawk-Hubschraubers befanden sich drei Soldaten. US-Präsident Donald Trump deutete an, dass er die Hubschrauber-Besatzung und den Tower für den Absturz verantwortlich macht.

Weltmeister unter den Opfern

Unter den Opfern befinden sich auch zwei ehemalige Eiskunstlauf-Weltmeister. Jewgenija Schischkowa und Wadim Naumow holten sich 1994 in Chiba (Japan) WM-Gold und waren als Trainer für dieses Team zuständig. Russland hat schon den Angehörigen ihr Beileid ausgesprochen.