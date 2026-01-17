Völlig neuer Look für Volks Rock'n'Roller Andreas Gabalier

Lange war es nach seiner Mega-Tour im letzten Jahr ruhig um Andreas Gabalier - jetzt meldet er sich mit einer Überraschung zurück.

Er spielte Stadien, Hallen, TV-Show und zuletzt das Ski-Opening in der Flachau - Andreas Gabalier hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich. Kein Wunder, dass er seit Anfang Dezember "abgetaucht" ist und sich eine Auszeit nimmt, denn die ersten Termine für 2026 sind bereits fixiert. Am 4. Februar wird er beim Bauernbundball in Graz auf der Bühne stehen und im Sommer weitere Konzerte spielen.

Neue Website von Andreas Gabalier © Screenshot

Doch jetzt unterbrach der Chart-Stürmer seine Pause und meldete sich bei seinen Fans auf Instagram - mit einer tollen Überraschung. Seit gestern ist seine neue Website online und zeigt sich in einem völlig neuen Look. Alle News, Live-Termine, Videos und noch viel mehr bündelte er übersichtlich - ohne auf die Optik zu verzichten, die moderner und frischer rüberkommt.

© zeidler

Damit können Fans die Wartezeit bis zu den nächsten Auftritten perfekt überbrücken.