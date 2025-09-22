Falco-Sensation: 40 CDs mit Originalaufnahmen gefunden!

Die Falco Privatstiftung verkündet via Instagram sensationelle News. In einem Hamburger Studio wurden unveröffentlichte Live-Aufnahmen von Falco entdeckt. 24 Songs in Top-Qualität, die nach spannenden Projekten schreien!

„Newsflash! Alex Henke, Boss des Boogie Park Studios in Hamburg, hat 40 alte CDs mit Original Falco - Live Vocals im Lager gefunden!“ Ein Instagram -Video der Falco Privatstiftung verkündet die Austropop-Sensation des Jahres: Es gibt weiteres unveröffentlichtes Material. Und das, wie eine kurze Hörprobe einer Gesangsspur von „The Sound Of Music“ beweist, sogar in Top-Qualität.

Im Gespräch mit Wolfgang Kosmata, dem Beirat der Falco verrät Studio-Boss Henke dazu weitere spannende Details: „Wir sind auf jeden Fall fündig geworden. Wir haben vor zwei Jahren im Lager 40 alte CDs mit Original Liveaufnahmen gefunden haben: 1987 in Berlin. Alle Ansagen waren mal auf Band. Jemand hat sie glücklicherweise digitalisiert. Wir haben sie gerettet.“ So wie so gut. Einzig, 1987 gab es kein Falco-Konzert in Berlin. Die Sensationelle Aufnahme dürfte wohl von der Show am 27. Oktober 1986 in der Berliner Eissporthalle stammen.

Ein mehr als historisches Dokument. Trotzdem stieß Alex Henke damit vor über zwei Jahren bei Falcos deutscher Plattenfirma Warner Music auf taube Ohren. „Wir haben sie Warner gegeben. Warner hat sie an die Wand geworfen und wir haben uns geärgert, weil wir finden, dass man da mehr daraus machen muss.“

Doch nun stehen dank Mithilfe der Falco Privatstiftung neben dem klassischen Live-Album auch ein Remix-Album bzw. sogar eine Duett-CD im Raum. „Da geht alles, denn wir haben von 24 Songs die Originalspuren mit Einzelvocals!“ ist sich Henke der immensen Bedeutung seines Falco-Schatzes bewusst: „Ich finde, es wäre es wert, dass sich etablierte gute deutschsprachige Künstler sich daran versuche und Feature-Versionen daraus machen: Zusammen neue Versionen von bekannten Falco-Songs “ Auch Kosmata hat damit große Pläne. „Es wird etwas Tolles werden!“