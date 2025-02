× Herzbeben bei den Falco-Stars: „Würde dich schon gerne heiraten!“

So emotional: Moritz Mausser und Anna Carina Buchegger stehen im Ronacher als Falco und seine Ehefrau Isabella auf der Bühne und entflammten damit auch ein privates Herzbeben. Seit Juni ist man ein Paar. Im oe24-Talk erklären die beiden jetzt erstmals ihre große Liebe.

„Ich habe da so eine peinliche App, die mir zeigt, wie lange wir schon zusammen sind. Diesen Samstag sind es 239 Tage!“ Moritz Mausser, Star des Falco Musicals „Rock Me Amadeus“ strahlt im oe24-Interview vor Liebesglück, denn im Ronacher hat er auch seine große Liebe gefunden. Anna Carina Buchegger, die Falcos Ehefrau Isabella spielt und im Juni 2024 auf der Musical-Bühne von „Elisabeth“ vor Schloss Schönbrunn den ersten Schritt setze. „Es war wirklich hochkitschig. Die Kuppel über uns der Ehrenhof vor uns, dann haben wir uns auf die leere Bühne hingelegt und ich habe zu ihm gesagt: Ich glaube ich würde gerne mit dir zusammen sein.“ Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „Ich habe es immer schon gespürt und im Blick hinter ihren Augen erkannt,“ schmunzelt Mausser.

© zeidler ×



Ein Herzbeben, das sich ja schon über Monate zugespitzt hat. „Wir haben uns ja schon im Workshop für das Musical getroffen, standen oft gemeinsam und sehr innig auf der Bühne und haben bald gemerkt: Da ist mehr als nur Freundschaft,“ so Mausser. Obwohl es viele ihre Freunde und Bühnenkollegen längst erkannt haben („Jeder sieht, dass ihr zusammenkommen sollt!“) hatte Buchegger noch leichte Bedenken. „Ich war stark hin und hergerissen. Einfach aufgrund unserer Position. Weil wir zusammenarbeiten und weil Moritz so sehr im Fokus steht.“

Mit ein Grund, warum man nach einigen gemeinsamen Teaser-Fotos aus der Falco-Show („Das war eine gute Tarnung.“) erst zum Jahresbeginn die Beziehung mit einem Kuss-Foto auf Instagram „offiziell“ machte. „Dass das dann sofort von den Medien aufgegriffen wurde, war ein kurzer Schock, aber viele Fans haben es ja eigentlich schon davor gecheckt. Denn wir haben unsere Liebe ja nie versteckt.“

© zeidler ×

Anna Carina Buchegger und Moritz Mausser sprachen mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz erstmals über ihre Liebe.

Haben die beiden Falco-Stars aktuell weiterhin zwei getrennte Wohnungen in Wien, so lebt er doch die meiste Zeit bei ihr. „Er ist im 2-Monats-Takt ungefähr für eine Stunde bei sich daheim, um nachzusehen, ob eh noch alles steht,“ schmunzelt Buchegger über die Zweisamkeit. bzw. die Viersamkeit. Denn Moritz, der von seiner Anna bereits eine Kette mit dem Datum ihres offiziellen Liebesstarts geschenkt bekam, hat auch ihre beiden Katzen, Toni und Bruno, ins Herz geschlossen. „Die sind wie meine Babys. Ich habe beide extrem lieb.“

© Instagram ×

Apropos Baby. Und Hochzeit. Auch das sind Themen, die von beiden in „vielen intensiven und stundenlangen nächtlichen Gesprächen“ natürlich schon besprochen wurden. „Wir lieben uns. Wir sind in einer frischen Beziehung und wir schauen, wo es hinführt. Wenn wir zusammenbleiben, dann geht es dahin, wo es hin gehen soll,“ zeigen sich beide realistisch. Beim oe24-Interview lässt jedoch schon die Herzerlaugen in Richtung Moritz blinken: „Ich glaube, heiraten würde ich dich schon gerne!“

© zeidler ×

Vorerst müssen sie sich als Hans und Isabella aber noch mit der Bühnen-Ehe begnügen, denn in „Rock Me Amadeus“ durchleben sie ja alle Phasen einer Beziehung: „Wir haben einen Streit. Wir haben einen Flirt. Wir haben intensive Gespräche und wir haben auch ein Liebeslied. Die Besucher können uns also wie durch ein Schlüsselloch beobachten, denn manchmal wird es schon sehr privat.“ Und gerade deshalb bricht Mausser „immer das Herz“, wenn in seiner Rolle als Falco Buchegger im Zorn zu Boden dreschen muss. “Das ist heftig, aber eben ein Theaterspiel“

© zeidler ×

Natürlich ist auch privat nicht immer alles Eitel Wonne, Sonnenschein: „In einer guten Beziehung ist ein produktiver Streit sehr wichtig,“ weiß Buchegger. „Und wir werden immer besser im Streit. Auch weil Moritz ein Mann ist, der über seine Gefühle spricht und nicht alles in sich hineinschluckt“.

© zeidler ×

Spannend: nach „Ganz Wien“ oder „Auf der Flucht“ haben die beiden nun ein neues gemeinsames Falco-Liebeslied: „Titanic“! Und das aus einem driftigen Grund: „Da schmusen wir auf der Bühne,“ lacht Mausser und würde dem Falken deshalb auch gerne „einen großen Dank“ nach oben in den Himmel schicken: „Ich glaube, der Falco schaut auf uns herab und sagt: Leiwand!“