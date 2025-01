× So emotional! Seiler-Ex liebt jetzt „Falco“

Im Sommer ging ihre Verlobung zu Christopher Seiler zu Bruch. Jetzt ist Anna Carina Buchegger wieder im siebten Liebes-Himmel. Falco-Star Moritz Mausser sorgt für neues Herzbeben

„Mit mir war es nie leicht!“ Im Juli gab Christopher Seiler seine Trennung von Musical-Darstellerin Anna Carina Buchegger, mit der er sich zu Weihnachten 2020 ja sogar verlobt hatte, bekannt. Jetzt schwebt sie wieder im siebenten Liebes-Himmel. Und das mit Falco-Darsteller Moritz Mausser!

Nach Trennung von Christopher Seiler (o.) sorgt jetzt Falco-Star Moritz Mausser für Herzbeben bei Anna Carina Buchegger,







Pünktlich zum neuen Jahr postete Buchegger auf Instagram ein inniges Kuss-Foto. Mit dem Haschtag „#liebe“, dem Falco-Song "BodyNext to Body" und den emotionalen Zeilen „Ein ganzes halbes Jahr und viele viele mehr!“ Ihre Follower sind verzückt: „So schön, ihr zwei!“ oder „Liiiiiiebeeeeee“ heißt es in den Kommentaren. Dazu gibt es haufenweise Herzen. Buchegger und Mausser haben sich bereits im Jahr 2023 auf der Bühne des Wiener Ronacher kennen und in Folge lieben gelernt. Er spielt im umjubelten Falco-Musical „Rock Me Amadeus“ die Hauptrolle. Sie übernahm zuletzt als Zweitbesetzung auch die Rolle von Falcos Ehefrau Isabella.





Wurden bereits rund um die Trennung von Christopher Seiler, als Buchegger mit ihren Musical Freunden in Italien urlaubte, erste Gerüchte laut (oe24 berichtete), so machte sie spätestens zu Weihnachten ihre Beziehung mit Mausser „Insta-offiziell“: Gemeinsame Kuschel-Fotos unter dem Christbaum. Auch mit Bucheggers beiden Katzen.