× “Rock Me Amadeus” holt Broadway Musical Preis

Das Falco-Musical "Rock Me Amadeus" holt den Top-Preis bei den "BroadwayWorld Austria Awards". Der "Glöckner von Notre Dame" darf gleich sieben Mal jubeln.

Bestes Musical und Beste Choreographie (Anthony Van Laast) – Triumph für das Falco-Musical “Rock Me Amadeus” bei den "2023 BroadwayWorld Austria Awards". Drei Monate nach der umjubelten Welt-Premiere holte der neue Wurf der Vereinigten Bühnen Wien den Top-Preis. Auch der Publikums-Hype ist nach wie vor ungebrochen: Die CDStürmte bei iTunes sofort auf Platz 1. Die Vorstellungen wurden nun schon bis Ende Juni verlängert.

Spannend: der gefeierte Hauptdarsteller Moritz Mausser, der dem Falken im Ronacher ein neues Leben einhaucht, musste sich Rebecca-Star Willemijn Verkaik geschlagen geben. Der große Abräumer war der "Glöckner von Notre Dame". Gleich 7 Preise! Auch für das beste Ensemble. Als beste Stück wurde die Burtheater Aufführung von Kasimir und Karoline geehrt. Als bester Venue das Raimund Theater.

Das sind die Sieger der "2023 BroadwayWorld Austria Awards":

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Ann Mandrella - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Das Vindobona

Best Choreography Of A Play Or Musical

Anthony Van Laast - ROCK ME AMADEUS - Ronacher Wien

Best Costume Design Of A Play Or Musical

Alejo Vietti - GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien

Best Direction Of A Musical

Scott Schwartz - GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien

Best Ensemble

GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Howell Binkley - GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien

Best Music Direction & Orchestra Performance

Michael Römer - GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien

Best Musical

ROCK ME AMADEUS - Ronacher Wien

Best Performer In A Musical

Willemijn Verkaik - REBECCA - Raimund Theater Wien

Best Play

KASIMIR UND KAROLINE - Burgtheater Wien

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Alexander Dodge - GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien

Best Sound Design Of A Play Or Musical

Gareth Owen - GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien

Best Supporting Performer In A Musical

Annemieke van Dam - REBECCA - Raimund Theater Wien

Best Theatre For Young Audiences Production

HONK! - Theater der Jugend Wien

Favorite Local Theatre

Raimund Theater Wien