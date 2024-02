"Falco" wird jetzt zum Kronprinz Rudolf

Moritz Mausser, der aktuell im Falco-Musical "Rock Me Amadeus" die Hautrolle spielt, wird vom 27. bis 29. Juni zu "Kronprinz Rudolf": Gast-Rolle bei "Elisabeth" vor Schloss Schönbrunn.

Als Falco spielt sich Newcomer Moritz Mausser im Musical "Rock Me Amadeus" in alle Herzen. Jetzt zieht er neue Rokoko-Gewänder an: Von 27. bis 29. Juni übernimmt Mausser im umjubelten Konzerterlebnisses "Elisabeth – Das Musical" vor dem Schloss Schönbrunn die Rolle von Kronprinz Rudolf und verstärkt damit eine Erstklassige Besetzung.

© Showfactory ×

Annemieke van Dam ( Rebecca) die Elisabeth bereits in 18 Städten in fünf Ländern gibt erneut die Kaiserin. Gino Emnes (Miss Saigon) kehrt extra für die Rolle des „Tods“ nach Wien zurück und ist somit zum allerersten Mal in diesem Part zu sehen udn Als Kasier Franz Josef debütiert Armin Kahl (Marry Poppin) Dazu konnte auch die weltbekannte US-Sängerin Helen Schneider ("Rock’n’Roll Gypsy ") für die Rolle von Franz Josephs Mutter Erzherzogin Sophie gewonnen werden.

© KAINRATH PETER ×

Die VBW-Erfolgsproduktion "Elisabeth" aus der Feder von Michael Kunze und Sylvester Levay ist von 27. bis 29. Juni zum vierten und letzten Mal als großes Konzert-Highlight im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn zu erleben. "Dieses Jahr zeigen wir die aufwändige, halbszenische Konzert-Version zum letzten Mal im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn. Zu diesem besonderen Anlass haben wir wieder hochkarätige Solistinnen und Solisten gewonnen. Neben Publikumslieblingen wie Annemieke van Dam als „Elisabeth“, die die Rolle in 18 Ländern verkörpert hat wird Gino Emnes an ihrer Seite als „Der Tod“ nach Wien zurückkehren. Außerdem darf sich das Publikum auf weitere berühmte Kollegen aus der Branche in weiteren Rollen freuen. Viele von ihnen werden erstmals in "Elisabeth" gemeinsam mit dem großen VBW-Orchester in eindrucksvoller historischer Kulisse zu erleben sein,“ jubelt VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck