Las Vegas im Wiener Prater: Magic World verzaubert VIPs und Kids

Internationale Spitzenmagie, humorvolle Einlagen und verblüffende Tricks machten den Auftakt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Mit einer glanzvollen Premiere startete das Magic Winter Festival – Fun and Wonder Show in der ausverkauften Magic World Vienna am Riesenradplatz und setzte gleich ein starkes Zeichen: Hochkarätige Magie, humorvolle Einlagen und atemberaubende Tricks zogen das Publikum vom ersten Moment an in ihren Bann. Kinder, Familien und Zauberfans erlebten einen Abend voller Überraschungen, der lange im Gedächtnis bleiben wird.

Mehr lesen:

Im Mittelpunkt des Abends stand der international gefeierte Jeff McBride aus Las Vegas. Mit seiner Kombination aus Fingerfertigkeit, Maskenspiel und theatralischer Inszenierung zeigte er, warum er zu den einflussreichsten Magiern der Gegenwart zählt.





Weltmeister und große Magier

Doch nicht nur McBride begeisterte das Publikum: Ein hochkarätiges Ensemble aus aller Welt präsentierte ein abwechslungsreiches Programm. Der Franzose Charly verzauberte mit eleganten Illusionen, der Japaner Den Den sorgte mit witzigen Auftritten für Familienlacher, David Kaplan kombinierte Jonglage, Musik und Comedy zu rasanten Nummern, und Mikael Szaniyel setzte auf kreative Überraschungen. Besonders beeindruckend zeigte Lucca Lucian, Weltmeister der Mentalmagie und Mitbegründer der Magic World Vienna, wie intensiv Magie im direkten Kontakt mit dem Publikum wirken kann.

Anca & Lucca Lucian mit Star-Magier Jeff McBride © David Annerl

Für die Gastgeber Anca & Lucca war die Premiere ein emotionales Highlight. Dass ein Weltstar wie Jeff McBride die Magic World Vienna auszeichnete, sei für sie wie ein Ritterschlag, erklärten sie.

Das Echo im Saal sprach für sich: Begeisterte Reaktionen, langanhaltender Applaus und leuchtende Kinderaugen gab es zur Belohnung. Das Magic Winter Festival läuft noch bis 6. Jänner 2026 und lädt täglich zu magischen Momenten mit musikalischer Begleitung ein.