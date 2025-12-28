2026 als Jahr der Blockbuster: Von Superhelden‑Epen bis zum Teufel in Prada

Das neue Jahr bringt wieder große Kino-Highlights. Darunter unter anderem "Der Teufel trägt Prada", "Avengers: Doomsday" und "Aang".

Das Kinojahr 2026 verspricht ein außergewöhnliches Line-up und viele Blockbuster, die Filmfans aller Altersgruppen in die Kinos locken werden. Besonders Superheldenliebhaber dürfen sich freuen: Marvel kehrt mit „Avengers: Doomsday“ zurück, während Spider-Man in „Brand New Day“ neue Abenteuer erlebt. DC-Fans können sich auf „Supergirl“ freuen, die die legendäre Heldin auf der großen Leinwand präsentiert. Auch das Star‑Wars-Universum meldet sich mit einem neuen Kinofilm rund um Din Djarin und Grogu zurück.

Mehr lesen:

Neben den Superhelden erwarten Cineasten Prestige-Projekte großer Regisseure: Christopher Nolan interpretiert Homers „Odyssee“ als episches Abenteuer neu, während Ryan Gosling in „Project Hail Mary“ zu einer galaktischen Rettungsmission aufbricht. Literaturfans dürfen sich auf Jane Austens „Sense and Sensibility“ freuen, das erneut als Kinoadaption auf die Leinwand kommt. Außerdem kehrt Steven Spielberg ebenso wie Ridley Scott mit neuen Produktionen zurück, die das Jahr mit cineastischem Gewicht bereichern.





Familien-Hits

Für Familien und Animationsfans hält 2026 ebenfalls einiges bereit. Pixar setzt die Erfolgsgeschichte mit „Toy Story 5“ fort, während die Minions in „Minions 3“ erneut für Lacher sorgen. „The Super Mario Galaxy Movie“ bringt die berühmten Videospielhelden ins Weltall, und Disney veröffentlicht eine Live-Action-Version von „Moana“, die die Abenteuer der mutigen Inselheldin neu erzählt.

Die "Minions" sorgen wieder für Lacher bei Groß und Klein. © Universal Pictures

Fortsetzungen der Fortsetzungen

Action- und Abenteuerfans kommen mit Produktionen wie „Masters of the Universe“, „Mutiny“ mit Jason Statham oder dem Thriller „Archangel“ auf ihre Kosten. Auch Kult-Franchises melden sich zurück: „Scary Movie 6“ und „Super Troopers 3“ sorgen für humorvolle Kinoabende. Außerdem freuen sich Fans bereits auf die Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada.

© YouTube

Von Superhelden über epische Literaturverfilmungen bis hin zu Animationsklassikern – 2026 wird ein Jahr voller Kino-Highlights. Das Line-up vereint spannende Abenteuer, epische Mythen, nostalgische Figuren und neue Stars und verspricht, das Publikum auf der ganzen Welt zu begeistern. Wer sich für Kino begeistert, kann sich auf ein Jahr voller Unterhaltung und Blockbuster freuen.