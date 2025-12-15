Virologin: "Kinder sind Motoren in der Ausbreitung der Grippewelle"

Die Influenzawelle ist ungewöhnlich früh in Österreich angekommen und was man bereits aus Australien und später aus Frankreich und Großbritannien gehört hat, gilt auch hier: Die Welle ist extrem stark.

Monika Redlberger-Fritz, die bekannte Virologin von der Med Uni Wien beobachtet das Geschehen ganz genau und spricht mit oe24.TV über die aktuelle Grippewelle.

oe24.TV: Ist das jetzt eine aggressivere Variante oder warum stecken sich gerade derzeit so viele an?

Monika Redlberger-Fritz: Also in Bezug auf das Krankmachen und auf die Symptome ist es nicht aggressiver. Die Subvariante oder Subclade K, wie sie heißt, verursacht die gleiche Grippesymptomatik wie alle anderen Grippeviren auch. Wir haben die bestimmte Situation, wo wir eigentlich zwei Jahre lang eine sehr moderate Grippewelle immer gehabt haben und dann jetzt eine starke kommt.

Wir haben die letzten drei Jahre eigentlich so gut wie keine H3-Viren stark zirkulieren gehabt. Und damit sind wir in einer Situation, wo gerade die kleinen Kinder erstmals mit diesem Virus im Berührung kommen.

Gerade Kinder tragen mit der ersten Infektion sehr hohe Viruslasten, haben also sehr viel Virusausscheidung über einen sehr langen Zeitraum. Und damit sind sie sehr gute Motoren in der Ausbreitung von der Grippe und im Weitergeben von der Grippe.

oe24.TV: Wann ist der Höhepunkt der Grippewelle?

Redlberger-Fritz: Zuerst geht es hoch, dann kommt die Plateauphase (höchste Ausbreitung). Und ich nehme mal an, dass diese Plateauphase so um die Weihnachtsfeiertage, um Neujahr wahrscheinlich, eintreten wird.

oe24.TV: Wie kann man sich denn jetzt noch am besten, denn zu Weihnachten wollen eigentlich die wenigsten gern krank werden, wie könnte man sich jetzt noch am besten schützen?

Redlberger-Fritz: Also für die Impfung ist es jetzt noch nicht zu spät. Man kann auch mit dem Beginn der Grippewelle noch impfen. Für die, die noch nicht geimpft sind, ist das für sich jetzt immer noch eine beste Option. Der Impfschutz beginnt circa sieben Tage nach der Impfung und ist voll aufgebaut circa 14 Tage nach der Impfung.