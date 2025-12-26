"Anaconda"-Remake wird zum Kassenschlager

Zwei Jugendfreunde in der Midlife-Crisis wollen sich noch einmal beweisen. Ein Remake des Kultfilms „Anaconda“ soll die große Wende bringen – auch wenn das Budget kaum dafür reicht.

Doug und Griff kennen sich seit ihrer Jugend. Einst hatten beide große Ziele, doch das Leben nahm andere Wege. Nun fassen sie einen ebenso waghalsigen wie nostalgischen Plan: Sie wollen ein Remake des originalen „Anaconda“ drehen – notfalls auch ohne ausreichende Finanzierung.

Doug, der einst angehende Regisseur, bekam kurz vor dem Sprung nach Hollywood kalte Füße. Heute filmt er Hochzeiten und versucht vergeblich, seiner Kundschaft ambitionierte Horror-Kurzfilme als Verlobungsvideos zu verkaufen. Griff hingegen zog allein nach Hollywood, wo er sich seit Jahren erfolglos als Schauspieler durchschlägt. Sein größter Erfolg: vier Folgen der Serie "S.W.A.T." – inklusive seines letzten Satzes in Staffel drei.

"Anaconda" © Hersteller

Ein neuer Hoffnungsschimmer

Als Griff verkündet, er habe sich die Rechte am "Anaconda"-Franchise gesichert, scheint sich eine neue Chance zu eröffnen. Gemeinsam mit Griffs Jugendliebe Claire und dem suchtkranken Kameramann Kenny soll ein „spirituelles Sequel“ im brasilianischen Dschungel entstehen. Das ohnehin fragile Projekt gerät ins Wanken, als Griff versehentlich die tierische Hauptdarstellerin tötet. Plötzlich steht der gesamte Dreh auf der Kippe – es sei denn, die Crew findet noch einmal eine neue, ausreichend große Anakonda.

Buddy-Chemie und absurde Momente

"Anaconda" © Hersteller

Jack Black und Paul Rudd überzeugen mit einer starken Buddy-Chemie. Besonders Black zeigt sich dabei vollkommen uneitel, etwa in einer Action-Comedy-Sequenz, in der er ein totes Warzenschwein auf dem Rücken trägt und ein totes Eichhörnchen im Mund hält. Auch Steve Zahn als alkoholkranker Kameramann und Selton Mello als mysteriöser Schlangentrainer sorgen zuverlässig für Lacher – selbst in einer ausgedehnten Szene, die trotz ihres derben Humors funktioniert.