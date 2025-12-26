Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
"Anaconda"
© Hersteller

Neu im Kino

"Anaconda"-Remake wird zum Kassenschlager

26.12.25, 12:21
Teilen

Zwei Jugendfreunde in der Midlife-Crisis wollen sich noch einmal beweisen. Ein Remake des Kultfilms „Anaconda“ soll die große Wende bringen – auch wenn das Budget kaum dafür reicht. 

Doug und Griff kennen sich seit ihrer Jugend. Einst hatten beide große Ziele, doch das Leben nahm andere Wege. Nun fassen sie einen ebenso waghalsigen wie nostalgischen Plan: Sie wollen ein Remake des originalen „Anaconda“ drehen – notfalls auch ohne ausreichende Finanzierung.

Doug, der einst angehende Regisseur, bekam kurz vor dem Sprung nach Hollywood kalte Füße. Heute filmt er Hochzeiten und versucht vergeblich, seiner Kundschaft ambitionierte Horror-Kurzfilme als Verlobungsvideos zu verkaufen. Griff hingegen zog allein nach Hollywood, wo er sich seit Jahren erfolglos als Schauspieler durchschlägt. Sein größter Erfolg: vier Folgen der Serie "S.W.A.T." – inklusive seines letzten Satzes in Staffel drei.

"Anaconda"

© Hersteller

Ein neuer Hoffnungsschimmer

Als Griff verkündet, er habe sich die Rechte am "Anaconda"-Franchise gesichert, scheint sich eine neue Chance zu eröffnen. Gemeinsam mit Griffs Jugendliebe Claire und dem suchtkranken Kameramann Kenny soll ein „spirituelles Sequel“ im brasilianischen Dschungel entstehen. Das ohnehin fragile Projekt gerät ins Wanken, als Griff versehentlich die tierische Hauptdarstellerin tötet. Plötzlich steht der gesamte Dreh auf der Kippe – es sei denn, die Crew findet noch einmal eine neue, ausreichend große Anakonda.

Buddy-Chemie und absurde Momente

"Anaconda"

© Hersteller

Jack Black und Paul Rudd überzeugen mit einer starken Buddy-Chemie. Besonders Black zeigt sich dabei vollkommen uneitel, etwa in einer Action-Comedy-Sequenz, in der er ein totes Warzenschwein auf dem Rücken trägt und ein totes Eichhörnchen im Mund hält. Auch Steve Zahn als alkoholkranker Kameramann und Selton Mello als mysteriöser Schlangentrainer sorgen zuverlässig für Lacher – selbst in einer ausgedehnten Szene, die trotz ihres derben Humors funktioniert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden