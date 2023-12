Mega-Ansturm auf Billa am Praterstern

Auch wenn am Mittwoch wieder alle Shops regulär geöffnet sind, stürmten zahlreiche Shopper die am Stefanitag geöffneten Supermärkte.

Vor allem die Billa-Filiale am Praterstern ist an Sonn- und Feiertagen sehr beliebt. So drängten auch hunderte Einkaufswütige ab Dienstagfrüh in die Bahnhofs-Filiale. Vor allem Produkte wie Milch, Fleisch und Wurst sind bei den Shoppern sehr begehrt. Die Menschen-Schlange beim Eingang bleibt jedoch um die Mittagszeit überschaubar. Nur einmal musste der Eingang auf Grund das Andrangs für ein paar Minuten geschlossen bleiben. Der ganz große Andrang fand aber bereits von Vormittag statt.

Billa am Praterstern © oe24.TV ×

In den Gängen selbst ist das Durchkommen nur mühsam möglich und richtig lange Schlangen bilden sich an den Kassen. Obwohl alle Kassenschalter geöffnet sind, betrug die Wartezeit ob eine halbe Stunde und mehr. "Wir haben ein paar notwendige Dinge kaufen müssen und waren jetzt eine Stunde im Laden", zeigt sich ein Pärchen erschöpft aber glücklich, alles bekommen zu haben.

Billa am Praterstern © oe24.TV

Für die Billa-Mitarbeiter ist das Bild jedenfalls nicht neu. Zu den Feiertagen ist die Einkaufsfrequenz zwar höher, aber gerade Filialen wie die am Wiener Praterstern werden auch jeden Sonntag regelrecht gestürmt.

In Wien sind insgesamt sieben Supermärkte an Sonn- und Feiertagen geöffnet