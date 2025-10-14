Alles zu oe24VIP
Standort für Schwerpunktklinikum "Weinviertel Süd-West“ gesucht
© APA/BARBARA GINDL

Krankenhaus

Standort für Schwerpunktklinikum "Weinviertel Süd-West“ gesucht

14.10.25, 12:12 | Aktualisiert: 14.10.25, 13:38


Die Erstellung einer Standortstudie für ein etwaiges neues Schwerpunktklinikum "Weinviertel Süd-West“ wurde im Niederösterreichischen Landtag einstimmig beschlossen.

Die Niederösterreichische Landesregierung hat die Beauftragung einer Studie zur Standortplanung eines neuen Schwerpunktklinikums "Weinviertel Süd-West“ einstimmig beschlossen. Ziel ist es, auf Basis objektiver und fachlich fundierter Kriterien den bestmöglichen Standort für den Neubau eines modernen Schwerpunktkrankenhauses zu ermitteln. Damit soll ein weiterer zentraler Schritt zur Umsetzung des "NÖ Gesundheitsplans 2040+” gemacht werden. Wie der heutige Sitzungsakt wurde auch der NÖ Gesundheitsplan 2040+ einstimmig von der Landesregierung beschlossen.

Die geplante Bündelung von Fachwissen, Abteilungen und modernster Technik soll eine qualitativ noch hochwertigere, effizientere und patientenorientierte Gesundheitsversorgung für das gesamte Weinviertel ermöglichen. Der Neubau biete die Chance, ein Krankenhaus völlig neu zu denken – optimal abgestimmt auf die medizinischen, organisatorischen und digitalen Anforderungen der Zukunft. Die unabhängige Studie werde dabei alle relevanten Einflussfaktoren – wie Erreichbarkeit, regionale Versorgungsbedarfe, infrastrukturelle Voraussetzungen und zukünftige Bevölkerungsentwicklungen – berücksichtigen. Auf Basis dieser Analyse soll jener Standort identifiziert werden, der langfristig die bestmögliche medizinische Versorgung in der Region gewährleistet.



