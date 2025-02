× Ticket-Run auf neue Falco-Tour nach dem U4-Triumph

Heute Abend steigt im Wiener U4 das 3. Geburtstags-Konzert der Goldfisch für Falco. Dazu gibt's schon ab 11 Uhr die Tickets für die große Österreich-Tournee, für die Falco als Video-Show mit jeder Menge Stargästen auf die Bühne zurückkehrt.

„Wiener Blut“ (Roman Gregory), „Dance Mephisto“ (Georgij Makazaria), „Zuviel Hitz“e (Andie Gabauer), „Hoch wie nie“ (Edita Malovcic), „Auf der Flucht“ (Skero), „Titanic“ (Drew Sarich), „Les Nuveaux Riches“ (Ana Milva Gomes) Mittwoch und Donnerstag zündete der Austropop begleitet von Burgschauspieler Johannes Krisch (Jeanny), Musical-Star Moritz Mausser (Der Kommissar) und Falcos Original Band im U4 die großen Geburtstags-Partys zum 68er des Falken.

© zeidler ×

© zeidler ×

© zeidler ×

© zeidler ×

Heute folgt das Finale, bei dem nach Tarek Leitner und Nadja Bernhard jetzt ORF-Star Tobias Pötzelsberger den legendären „Newsflash“ liefert. Dazu startet schon ab 11 Uhr bei oeticket und ticket24.at der Vorverkauf für die große Falco-Tour. Denn ab 14. November bringt ihn Thomas Rabitsch unter dem Motto „40 Jahre Rock Me Amadeus Falco In Concert – Live on Screen“ für gleich 6 Österreich-Konzerte wieder auf die Bühne zurück. Am 28. November auch im Wiener Gasometer.

© zeidler ×

© zeidler ×



„Jetzt haben wir dafür ja schon 10 Jahre im U4 geprobt, dann kann man damit schon mal auf große Tour gehen, denn diese Songs sind absolut Zeitlos, fast so wie bei Elvis, und werden immer wieder von den Jungen neu entdeckt. “ erklärt Thomas Rabitsch im oe24-Interview die Beweggründe. „Wobei es ist schon arg. dass ich erstmals ohne Falco auf eine Falco-Tour gehe.“

© zeidler ×

© zeidler ×



Der wird aber als Video-Show mit virtuellen Duetten mit dabei sein. „Ich werde dafür das großartige Material noch verfeinern,“ so Rabitsch, „Dazu überlege ich auch, ob Falco die Konzert-Besucher in den jeweiligen Tourstädte nicht dank der KI persönlich begrüßen könnte und ob wir nicht erstmals sogar „Verdammt wir leben noch“ ins Programm nehmen.“

© zeidler ×

© Thomas Zeidler-Künz ×

Trotz der großen Herbst-Tournee, die als Warm-Up auch gleich vier Mal in Deutschland stoppt, ist für Rabitsch eines jedoch fix: „Die Goldfisch werden auch 2026 wieder im U4 aufspielen.“