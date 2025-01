× „A New Experience“: Falco rockt jetzt im Kino-Sound

Zum 27. Todestag klingt Falco hoch wie nie. Am 7. Februar kommt die "neue" EP "Falco: Ultimate Hits - A New Experience" , die seine Welthits im Dolby Atmos Sound liefert.

Am 6. Februar 1998 crashte Falco in der Dominikanischen Republik in den Tod. Seitdem wurde sein Erbe mit unzähligen Veröffentlichungen strapaziert. Jetzt, wo es wohl keine unveröffentlichten Aufnahmen mehr zu entdecken und zu vermarkten gibt, wird am Sound gebastelt. Am 7. Februrar, also fast exakt 27 Jahre nach dem Tod, kommt die „neue“ EP "Falco: Ultimate Hits - A New Experience“ : Dafür wurden die größten Hits des Falken, von „Rock Me Amadeus“ bis „Jeanny“ erstmals im Dolby Atmos Sound neu remixt. „Ein immersives Klangerlebnis, das die Musik auf eine neue Ebene bringt“ heißt es dazu in einer Internet-Ankündigung.

Dazu wurden bereits die ersten Snippets „im unglaublichen und einzigartigen Sound von Dolby Atmos“ auf Instagram und Facebook gestellt. Auch von Klassikern wie „Junge Roemer“, „Vienna Calling“ oder „Der Kommissar“.

Am 6. Februar, Falcos 27. Todestag, steigt die Premiere in einem Wiener Dolby Atmos Kino. Am 19. Februar, Falcos 68. Geburtstag, zündet Thomas Rabitsch im Wiener U4 das erste von drei Tribute-Konzerten der „Goldfisch“.