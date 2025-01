× „Newsflash“: ORF-Stars lassen Falco im U4 hochleben

Vom 19. bis 21. Februar geigen im U4 wieder "Die Goldfisch". Bei gleich drei Falco-Tribute-Konzerten gibt's auch jede Menge-Stargäste.

19. Februar: Tarek Leitner. 20. Februar: Nadja Bernhard. 21. Februar: Tobias Pötzelsberger. Das ist nicht der Moderationsplan für die ZIB, sondern die illustre Gästeliste für die Falco-Tribute Konzerte im U4. Zum 68. Geburtstag (19 .2.) lassen „Die Goldfisch“ unter der Leitung von Thomas Rabitsch den Falken hochleben und dabei wird der legendäre „Newsflash“ zum Kulthit „Jeany“ wieder von den ORF-Stars intoniert. „Jedes Jahr Gänsehaut im U4,“ war Nadja Bernhard dabei ja schon im Vorjahr mehr als gerührt.

Neben den TV-Stars und der traditionell illustren Gästeschar rund um Roman Gregory („Ganz Wien“), Birgit Denk, Skero, Georgij Makazaria („Dance Mephisto“), Edita Malovčić („Nachtflug") oder Burgschauspieler Johannes Krisch („Coming Home“) gibt es heuer gleich zwei Premieren: „Rock Me Amadeus“-Musical Star Moritz Mausser, der im Sommer schon beim Symphonic-Konzert in Wr. Neustadt mit u.a. „Der Kommissar“ punktete, ist erstmals im U4 mit dabei. Dazu nimmt Rabitsch zum 70er von Hansi Lang auch dessen Hymne „Keine Angst“ mit auf die Setlist.

Makazaria und Gregory (o.) sowie Edita Malovčić und Moritz Maussner (u.) feiern Falco.

Als Einstimmung will Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Zankl bereits heute Montag im U4 die Antrittsvorlesung „Der Professor sieht rot“ halten, wo „Kompositions- und Rechtsfragen künstlicher Intelligenz in der Musik am Beispiel von Falco" geklärt werden sollen.