Falco-Villa in Gars wird für Besucher geöffnet

Neben den Schauplätzen, an denen sich die Wiener Schickeria austobte, zog es den genialen Erschaffer von Songs wie "Amadeus","Ganz Wien" oder "Junge Römer" immer wieder ins Waldviertel. Falcos Villa in Gars am Kamp gibt demnächst intime Einblicke in das Leben des Ausnahmekünstlers.

Spitzenvorhänge, pastellfarbene Kissen, ein Opa-Bett und biedere Kaffehäferl mit den aufschriften „Hansi“ und „Maria“. Daneben Goldene Schallplatten, Dutzende Awards und ein Dankesbrief von Tina Turner. Das gibt es in der Falco-Villa in Gars am Kamp. 1987 kaufte der Ausnahmekünstler das dreistöckige Anwesen für 310.000 Euro. „Ich hatte Lust auf Bürgerlichkeit!“. Seit seinem Tod (1998) steht die Villa leer und blieb fast unverändert. Goldene Schallplatten für 60 Millionen verkaufte Alben. © Thomas Zeidler × Derzeit wird das Haus saniert und soll Ende Mai oder Anfang Juni für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Eine Besichtigung alleine wird allerdings nicht möglich sein, stattdessen wird es geführte Rundgänge durch Falcos Rückzugsort geben. Mit den Erlösen des Ticketverkaufs sollen laut Falco Privatstiftung junge Künstler gefördert werden.