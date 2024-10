Der Austropop feiert die neue Falco Jukebox

Rock Me, Falco Jukebox! In Falco Villa in Gars am Kamp wird es nun für alle Fans eine Spur lauter. Ron Seunig präsentierte jetzt die Falco Jukebox

Seit Juni ist die legendäre Falco Villa in Gars am Kamp für Besucher geöffnet. Jetzt ist das letze Austro-Refugium unseres größte Popstars um ein Erinnerungs-Stück reicher. Am Donnerstag präsentierte Ron Seunig, Vorsitzender der Falco Privatstiftung, seine Falco Jukebox. Stylisch ein funkelnder Knaller, mit dem neueste Soundsystem und gut gefüllt mit Falco-Welthits und Austropop-Songs. Davon überzeugte sich bei der lautstarken Präsentation auch Austropop-Stars wie Reinhold Bilgeri, Jazz Gitti, Robinson, Roman Gregory oder Christina Kosik, die Falco-Bandkollegen wie Thomas und Bernhard Rabitsch, Ex-Justizminister Dr.Wolfgang Brandstetter, Heinz und Susi Pollischansky vom In-Local „Falco`s“ Wien), Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek, Theaterregisseur Cornelius Baltus oder Bürgermeister Martin Falk. Die Falco Jukebox begeistertschon mit ihren Lichteffekten, Falco Bildern und der aus dem Gehäuse herausragenden Bassgitarre. On Top der Jukebox hält eine ausgestreckte Hand ein Mikrofon und lädt zum Karaoke Singen ein. Jetzt hat sie ihren ständigen Platz im Studio der Falco Villa und kann ab 26.Oktober somit auch von allem Besuchern der Falco Villa bewundert werden.