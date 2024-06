10.000 Fans feiern Falco-Symphonic im Regen

Regen, so wie 1993 auf der Donauinsel, und großes Orchester. Der Austropop ließ in Wr. Neustadt den Falco hochleben. Mit der grandiosen „Symphonic“ Show.

Die größten Hits des Falken gespielt von der Original-Band rund um Thomas Rabitsch. Dazu dank KI verfeinerte Audio-und Video-Zuspielungen von Falco und eine Reihe an arriverten Austropop-Stars rund um Alkbottle Roman Gregory. Das bereits jahrelang im U4 und im Vorjahr ja auch am Nova Rock erprobte Falco Tribute der "Goldfisch" sorgte nun auch in Wr. Neustadt für Jubel. Und das erstmals mit großem Orchester, Kinderchor und Moritz Mausser, dem Star des Hit-Musicals "Rock Me Amadeus" als Gast.

© Thomas Zeidler-Künz ×

© Thomas Zeidler-Künz ×

© Thomas Zeidler-Künz ×

© Thomas Zeidler-Künz ×

30 Jahre nachdem Falco am Domplatz seinen einzigen Auftritt mit Orchester-Begleitung lieferte gab's Donnerstag Abend am nahen Maria Theresien-Platz der Militärakademie unter dem Motto "Falco Symphonic" ein fast detailgetreues Wiederhören. Vom Opener „Monarchy Now“ bis zum Finale „Helden von heute“, dem Rabitsch und das wieder von Stadtmusikdirektor Raoul Herget dirigierte 100-köpfige Orchester auch noch die einst nicht gespielten "Bonus-Tracks" "Nie mehr Schule" und "Der Kommissar" beisetzten, feierten 10.000 Fans, also eben so viele wie damals, das große Falco-Revival. Falco selbst rockt dazu am Video-Screen mit.

Das war die Setlist in Wr. Neustadt:

Symphonic Intro

Monarchy Now

Dance Mephisto

Les Nouveaux Riches

Junge Roemer

Der Kommissar

Nie mehr Schule

Ganz Wien

Jeanny/Coming Home

The Sound Of Music

Titanic

Vienna Calling

Nachtflug

Rock Me Amadeus

Helden von heute

Ganz Wien

Kurz vor Konzertbeginn setzte der Regen ein. Was natürlich sofort Erinnerungen an das legendäre Falco-Konzert auf der Donauinsel anno 1993 hochkommen ließ, aber auch in Wiener Neustadt der Stimmung keinerlei Abbruch tat: Die Fans tanzen eben unter Schirmen zu Falco-Klassikern wie „Junge Roemer“, „Titanic“ oder „Rock Me Amadeus“ ab.

© Thomas Zeidler-Künz ×

Dem edlen Anlass der Symphonic-Show entsprechend traten die Sänger rund um Andie Gabauer oder Falco-Musical Star Moritz Mausser dabei sogar im Anzug auf. Also „eingewickelt in Geschenkspapier“ wie Alkbottle Roman Gregory, der auch „Ganz Wien“ intonierte, bemerkte. Auch die Damen - Ana Milva Gomes, Tini Kainrath und Edita Malovčić - zeigten sich zu Hits wie „The Sound Of Music“ in großer Abend-Robe. Ex-Dancing-Star Georgij Makazaria stellte sie aber in Punkto Outfit in den Schatten. Er stapfte nämlich auch zu „Dance Mephisto“ Jesus-gleich im weißen Walle-Ensemble über die Bühne. „Die Hose hat 50 Euro gekostet und ist super-bequem!“

© Thomas Zeidler-Künz ×

© Thomas Zeidler-Künz ×

Als Highlight stimmte der Kinderchor der Josef Matthias Hauer-Musikschule knapp vor Ferien-Beginn die Hymne „Nie mehr Schule" dazu lieferte Falco-Musical-Darsteller Moritz Mausser das 1994 nicht gespielte „Kinderlied“ „Der Kommissar". Und als Intro zu „Vienna Calling“ gab’s sogar den „Donauwalzer“. Die perfekte Verbindung von Pop und Klassik.

© Thomas Zeidler-Künz ×

Thomas Rabitsch und Peter Paul Skrepek



„Jetzt gemma auf an Drink!“ lachte Falco zum Finale vom Video-Screen. Das wollen sich die Besucher nicht zweimal sagen lassen. Hoffentlich muss man auf das Da Capo nicht wieder 30 Jahre warten.