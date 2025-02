× Falco geht wieder auf Tour: als Video-Show mit der Original-Band

Heute würde der unsterbliche Falco seinen 68. Geburtstag feiern. Als Geschenck gibt's eine Tour Sensation. Ab 14. November kehrt der Falke bei 6 Österreich-Konzerten wieder auf die Bühne zurück. Als Video-Show mit jeder Menge Stargästen.

Heute, morgen und am Freitag zollt der Austropop dem allergrößten heimischen Musikstar Tribute. Mit den drei Goldfisch-Konzerten im Wiener U4, wo unter der Leitung von Thomas Rabitsch u.a. Georgij Makazaria („Dance Mephisto“), Edita Malovcic („Nachtflug“) oder Roman Gregory („Ganz Wien“) die größten Hits des Falken anstimmen.

Im Herbst geht diese gefeierte Falco Show dann mit Stargästen wie als Ana Milva Gomes, Drew Sarich, Edita Malovcic, Georgij Makazaria, Johannes Krisch, Roman Gregory, Skero und Tini Kainrath erstmals auch auf große Österreich-Tour. Zwischen 14. November (Telfs) und 28. November (Wien, Gasometer) sind gleich 6 Konzerte mit der Original-Band und großer Video-Show fixiert. Der Vorverkauf für Falco-Show unter dem Motto „40 Jahre Rock Me Amadeus FALCO In Concert – Live on Screen“ startet am Freitag, den 21. Februar um 11 Uhr bei oeticket und ticket24.at

Das sind die Termine der Falco-Tour:

Fr, 14.11.2025 Rathaussaal / Telfs

So, 16.11.2025 Conrad Sohm / Dornbirn

Di, 18.11.2025 Posthof / Linz

Mi, 19.11.2025 Orpheum / Graz

Fr, 21.11.2025 VAZ / St. Pölten

Fr, 28.11.2025 Raiffeisenhalle im Gasometer / Wien

„Das Konzept geht auf! Die Kraft der ureigenen Interpretationen der Live- KünstlerInnen gemeinsam mit Falco in virtuellen Duetten werden das Publikum begeistern und eine perfekte Illusion erzeugen. Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass Falco nach wie vor ein absoluter Fixstern der deutschsprachigen Popgeschichte ist,“ erklärt Thomas Rabitsch den neuen Konzert-Hit.