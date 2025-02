× Dreifaches Tribute für Falco im Wiener U4

Vom 19. bis 21. Februar feiert der Austropop im U4 seine Kaiser: 3 Tribute-Konzerte der Goldfisch zum 68. Geburtstag von Falco. Mit ORF-Stars und einer Hansi Lang Premiere.

„Im U4 geigen wieder die Goldfisch!“ 1981 setzte Falco mit dem Kult-Hit Ganz Wien seinem zweiten Wohnzimmer ein musikalisches Denkmal. Jetzt, 27 Jahre nach seinem Unfalltod, lässt ihn ebendort der Austropop wieder hochleben. Und das mit gleich drei Tribute-Konzerten der Goldfisch unter der musikalischen Leitung von Thomas Rabitsch.

Der Auftakt steigt am Mittwoch, den 19. Februar. Also passend zum 68. Geburtstag des Falken, bei dem ZIB-Star Tarek Leitner den legendären „Newsflash“ zum Hit Jeanny lesen wird. Tags darauf übernimmt Kollegin Nadja Bernhard diese wichtige Rolle. Und zum Finale am 21. Februar tritt dann Tobias Pötzelsberger vor‘s Mikrofon.

Makazaria, Gregory (o.), Mausser und Malovcic (u.) feiern Falco.

Die Granden des Austropop ja sowieso: Georgij Makazaria ("Dance Mephisto"), Edita Malovcic ("Nachtflug"), Skero ("Auf der Flucht"), Andie Gabauer ("Egoist"), Roman Gregory ("Ganz Wien") oder Burgschauspieler Johannes Krisch ("Emotional)" ziehen mit den größten Hits vor Falco den Hut. Dazu wird auch Moritz Mausser, Star des Falco-Musicals "Rock Me Amadeus" im U4 erwartet und erstmals auch ein Wegbegleiter des Falken gefeiert, denn Rabitsch setzt auch den Hansi Lang Klassiker "Keine Angst" auf die Setlist.