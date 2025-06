"Fahrerloses" Moped rammt 13-Jährige – schwer verletzt

Das Mädchen (13) wurde vom fahrerlosen Moped zu Boden gestoßen und schwer verletzt.

Steiermark. Am Pfingstmontag um gegen 20 Uhr kam es in Graz-Straßgang zu einem ungewöhnlichen Unfall: Ein 15-jähriger Jugendlicher verlor auf einem Parkplatz beim Starten eines Mopeds die Kontrolle, als er zu stark Gas gab. Das fahrerlose Moped schoss nach vorne und prallte gegen ein 13-jähriges Mädchen, das sich zu Fuß in der Nähe befand. Die Schülerin wurde zu Boden gestoßen und schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde sie in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht.