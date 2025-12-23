Abzocke am Parkplatz: Jazz Gitti warnt Fans vor gemeiner McDonald's-Falle

Kurz vor Weihnachten echauffiert sich die Sängerin und Kabarettistin auf Instagram über eine unangenehme Erfahrung und erklärt, warum sie nie wieder einen Besuch bei dem Fast-Food-Riesen in Erwägung zieht.

Jazz Gitti erlebte einen unerfreulichen Zwischenfall, der viele Eltern und Großeltern betrifft: Ein harmloser Ausflug zu McDonald’s endete für die Sängerin in einem teuren Ärgernis. Auf Instagram postete sie kürzlich: „Unglaublich oder? Was sagt ihr?“ und teilte damit ihre Erfahrung, die deutlich zeigt, wie schnell aus einem fröhlichen Moment ein finanzieller Schock werden kann.

Die 79-Jährige schildert, dass sie die Parkzeit nicht beachtet habe – nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil der Moment einfach zu schön war. Mit glücklichen Kindern, spielenden Enkeln und einem entspannten Besuch im Fast-Food-Restaurant fühlte sich alles völlig harmlos an. Doch Monate später flatterte die Rechnung ins Haus: 80 Euro Strafe wegen Überschreitung der Parkzeit. „Der Ärger ist groß – und rückgängig machen lässt sich nichts mehr“, schreibt sie auf Instagram.

Gitti rät von Besuchen ab

Um anderen dieselbe unangenehme Erfahrung zu ersparen, gibt Jazz Gitti klare Tipps: Schilder unbedingt genau lesen, vorsichtshalber einen Wecker stellen und im Zweifel lieber einen anderen Parkplatz wählen, auch wenn es unpraktisch ist. Ihre Erfahrung hat Konsequenzen: Für sie persönlich ist entschieden, McDonald’s künftig zu meiden – auch Besuche mit ihren Enkelkindern stehen nicht mehr auf dem Plan.

Mit ihrem ehrlichen Posting appelliert sie an die Community, den Beitrag zu teilen, zu kommentieren und abzuspeichern, damit möglichst viele Menschen von dieser kostspieligen Falle erfahren. „Ein schöner Moment mit Kindern sollte keine zusätzlichen 80 Euro kosten“, fasst sie zusammen.