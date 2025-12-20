Next Generation der Almdudler-Familie Klein lud zum VIP-Charity-Punsch

Die dritte Generation der Almdudler-Familie Klein zeigte am 18. Dezember 2025 Herz und Engagement.

Mit viel Herzblut und vorweihnachtlicher Stimmung versammelten sich am 18. Dezember 2025 zahlreiche Gäste im festlich beleuchteten Innenhof des ehemaligen Palais Nimptsch in der Wiener Bäckerstraße. Ziel des Abends war die Unterstützung der Dudlerei, des gemeinnützigen Vereins der dritten Almdudler-Generation, der sich der Förderung von Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche in herausfordernden Lebenssituationen verschrieben hat.

Musicaldarstellerin Katharina Gorgi sorgte live für festliche Stimmung. Das gesellige Miteinander war dabei stets von einem wohltätigen Gedanken geprägt: Die Spenden flossen direkt in die Projekte der Dudlerei.

Toni Faber und Nathalie Nemec. © Leon Moik

Die Dudlerei: Kultur für Kinder als Mission

Die Dudlerei ist das jüngste Herzensprojekt der Next Generation der Almdudler-Familie Klein – namentlich Maximilian Klein, Lara Klein-Schoeller, Alena Klein, Zoltan Unger-Klein und Joe Unger-Klein. Ihr Anliegen ist klar: Kindern und Jugendlichen, insbesondere aus benachteiligten Verhältnissen, Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen. Durch ein breites Spektrum an Aktivitäten – von Theater- und Museumsbesuchen über kreative Workshops bis hin zu spielerischer Kulturvermittlung – schafft der Verein Räume für Inspiration, Freude und kulturelle Teilhabe.

Isabelle Sawetz und Chiara Pisati mit Babybauch. © Leon Moik

Prominente Gäste und ein starkes Signal der Solidarität

Neben den Gründern der Dudlerei waren auch Thomas Klein und weitere Mitglieder der Familie anwesend. Unterstützt wurden sie von Manuel Willfort und Mario Duspara, die für die kulinarische und atmosphärische Gestaltung des Abends verantwortlich zeichneten. Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Gerhard Schilling (Geschäftsführer Almdudler), Michaela Unger-Klein, Schauspieler Stefano Bernardin, Alexander Goebel, Thomas Mraz, Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec, Jazz Gitti, Moderator Johann-Philipp Spiegelfeld, Comedian Paul Grohmann, Musicaldarstellerin Katharina Gorgi sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus Kunst, Medien und Gastronomie.

Mit dem Charity Punsch setzten die jungen Almdudler nicht nur ein starkes Signal der Solidarität, sondern bewiesen einmal mehr, dass soziales Engagement und kulturelle Förderung auch in der dritten Generation der Familie Klein einen zentralen Stellenwert einnehmen.