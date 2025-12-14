„Punsch & Plausch“ für St. Isidor

"Jeder Euro, der hier gesammelt wurde, unterstützt Familien ganz konkret – und genau dieses Miteinander macht unser Land stark", sagt LH Thomas Stelzer.

OÖ. In Oberösterreich sind Wirtschaft und Soziales untrennbar miteinander verbunden – das hat einmal mehr der bereits zum vierten Mal veranstaltete Charity-Abend „Punsch & Plausch“ von Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner und Sozial-Landesrat Christian Dörfel (beide ÖVP) unterstrichen.

Beim diesjährigen Charity-Punsch besonders im Fokus: Die Aktion „Sommerangebote für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen“ in St. Isidor, unterstützt von den „Freunden der Caritas“ mit Obfrau Ingrid Trauner an der Spitze. Diese Wochen bieten jungen Menschen mit Beeinträchtigungen erlebnisreiche Ferienangebote und unterstützen so auch deren Familien. Die Gäste des Charity-Punsch konnten über eine Spendenbox oder per Überweisung einen Beitrag leisten – zusätzlich flossen 10 % der gesamten Konsumation in den Spendentopf. Insgesamt kamen so 5.000 Euro an Spenden für den guten Zweck zusammen.