In Papas Benz mit 200 km/h durch dichten Nebel gerast

Laut Polizeibericht musste die Zivilstreife die Nachfahrt zeitweise aussetzen, sprich: Die schlechte Sicht machte die Verfolgungsjagd zum Höllenritt.

OÖ. Bei dichtem Nebel war in der Nacht auf Sonntag ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer auf der Rohrbacher Straße (B127) von Rohrbach in Richtung Linz mit bis zu 200 Stundenkilometern unterwegs: Der Fahranfänger war bei Neufelden an einer Zivilstreife im beschilderten Überholverbot vorbeigerast - mit einem Mördertempo durch die Nebelsuppe, die tatsächlich so dicht war, dass die Polizisten bei der Verfolgung nicht an die Grenze gingen, um sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.

Letztlich wurde der Lenker auf einem Parkplatz einer Diskothek in St. Martin angehalten. Sein Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet. Der 19-Jährige war mit dem Auto des Vaters unterwegs gewesen - ein dicker Mercedes mit viel Power unter der Motorhaube.

Ein Alkovortest sowie ein Drogenschnelltest verliefen erstaunlicherweise negativ - der Bursche hatte offenbar nur so seinen (naturtrüben) Spaß, der ihm jetzt von den Strafen her teuer zu stehen kommen wird. Auch sein Vater wird hoffentlich ein gewichtiges Wörtchen mit ihm "reden".