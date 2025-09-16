Streife kam kaum nach: 20-Jähriger raste Polizei davon

Der junge Mann aus Steyr flüchtete zum Teil mit über 200 km/h vor der Polizei.

OÖ. Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich am Montagabend gegen 20 Uhr ein junger Raser. Eine Streife wurde auf den Fahrer im Bereich Taborknoten Fahrtrichtung Enns in Steyr aufmerksam, weil der 20-Jährige viel zu schnell unterwegs gewesen war.

Als die Beamten versuchten, den Mann anzuhalten, stieg dieser wieder aufs Gas und raste davon. Daraufhin nahmen mehrere Streifen die Verfolgung auf. Im Ortsgebiet fuhr der 20-Jährige mit bis zu 150 km/h, auf der B309 beschleunigte er neben mehreren gefährlichen Überholmanövern sogar auf 200 km/h.

Die Polizei konnte schaffte es kaum dem Raser hinterherzufahren, die Beamten versuchten sich deshalb über Funk den Standort durchzugeben, um den Oberösterreicher zu fassen. Erst als der junge Lenker die Bundestraße verließ konnte sein Fahrzeug von einem Funkwagen abgedrängt und somit gestoppt werden.

Mit Pfefferspray ruhig gestellt

Trotzdem versuchte der Lenker weiterhin sich gegen die Anweisungen der Polizisten zu wehren, weshalb diese ein Pfefferspray einsetzen mussten. Der Führerschein wurde dem 20-Jährigen noch an Ort und Stelle abgenommen. Am Funkwagen und am betreffenden Raser-Fahrzeug entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Warum der junge Mann der Polizei davongefahren war, ist bisher unklar. Ein Alkoholtest verlief negativ.