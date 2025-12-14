Meinl-Reisinger bei Beratungen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Die EU-Außenminister kommen am Montag wenige Tage vor dem EU-Dezembergipfel in Brüssel zusammen, um unter anderem über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu beraten.

Auf der Agenda steht zudem die Situation im Nahen Osten sowie das Verhältnis zu China. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) wird ebenfalls teilnehmen.

Sicherheitsgarantien für die Ukraine

In den Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs werden derzeit auch Sicherheitsgarantien für die Ukraine für die Zeit nach dem Krieg diskutiert. Dabei ist nach wie vor unklar, wie diese konkret aussehen könnten.

Europäische Unterstützungsmaßnahmen

Mit Blick auf den Nahen Osten werden die Minister mögliche europäische Unterstützungsmaßnahmen für den Friedensprozess im Gazastreifen erörtern.